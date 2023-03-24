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Haberler Yaşam Üniversiteler açılacak mı son dakika? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama: Üniversiteler ne zaman açılacak, 3 Nisan’da açılacak mı?
Giriş Tarihi: 24.03.2023 07:42 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 07:43

Üniversiteler açılacak mı son dakika? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama: Üniversiteler ne zaman açılacak, 3 Nisan’da açılacak mı?

Üniversiteler açılıyor mu, ne zaman açılacak, 3 Nisan'da açılacak mı sorununa yanıt arıyor. YÖK Başkanı Erol Özvar açıklamalar ile üniversiteler hibrit mi olacak, yüz yüze ne zaman açılacak sorusuna yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı programda üniversitelerde yüz yüze eğitime verilen ara hakkında açıklamalarda bulundu. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, öğrencilerin "üniversiteler açılacak mı?" sorusuna cevap vermiş durumda. Peki, 2023 üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan'da açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılıyor? İşte detaylar

Üniversiteler açılacak mı son dakika? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama: Üniversiteler ne zaman açılacak, 3 Nisan’da açılacak mı?

Üniversiteler açılacak mı sorusu gündemdeki yerini koruyor. Deprem sonrası KYK yurtları depremzedelere açıldı ve üniversiteler online oldu. Bu noktada öğrenciler "üniversiteler ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar yaptığı açıklamada bu konuyu açıklık getirdi. İşte detaylar

Üniversiteler açılacak mı son dakika? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama: Üniversiteler ne zaman açılacak, 3 Nisan’da açılacak mı?

SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerde yüz yüze eğitime verilen ara hakkında açıklamalarda bulundu:

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Üniversiteler açılacak mı son dakika? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama: Üniversiteler ne zaman açılacak, 3 Nisan’da açılacak mı?

''Şartlar elverişli olursa uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitimin harmanlandığı hibrit öğretim seçeneği tabii ki değerlendirilecektir.

Uzun bir süre olmayacak ama online sistemle biraz devam edelim. Çünkü yurtlarımız çok işimizi görüyor."

Üniversiteler açılacak mı son dakika? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama: Üniversiteler ne zaman açılacak, 3 Nisan’da açılacak mı?

EROL ÖZVAR'DAN ÜNİVERSİTELER HAKKINDA AÇIKLAMA!

YÖK Başkanı Erol Özvar son dakika açıklaması ile Nisan ayında hibrit seçeneğin değerlendirileceğini aktardı:

"Bu zorlu zamanlarda depremzedelere, üniversitelerimize ve öğrencilerimize destek olmak için Yükseköğretim Kurulu olarak bir dizi idari tedbir aldık. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin, bazı uygulamalı programlar hariç olmak üzere uzaktan öğretim yoluyla eğitimlerin başlaması yönünde bir karar aldık.

Üniversiteler açılacak mı son dakika? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama: Üniversiteler ne zaman açılacak, 3 Nisan’da açılacak mı?

Yine daha önce ifade ettiğim üzere, alınan kararı nisan ayı başı itibarıyla yeniden gözden geçirerek şartların elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüzyüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğini değerlendireceğiz. Yükseköğretim Kurulu olarak birinci önceliğimiz, yükseköğretim sistemimizin afet sonrası hızlı bir şekilde normalleştirilmesidir"

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