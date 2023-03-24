Haberler Yaşam Üniversiteler açılacak mı son dakika? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama: Üniversiteler ne zaman açılacak, 3 Nisan’da açılacak mı?

Giriş Tarihi: 24.03.2023 07:42 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 07:43

Üniversiteler açılıyor mu, ne zaman açılacak, 3 Nisan'da açılacak mı sorununa yanıt arıyor. YÖK Başkanı Erol Özvar açıklamalar ile üniversiteler hibrit mi olacak, yüz yüze ne zaman açılacak sorusuna yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı programda üniversitelerde yüz yüze eğitime verilen ara hakkında açıklamalarda bulundu. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, öğrencilerin "üniversiteler açılacak mı?" sorusuna cevap vermiş durumda. Peki, 2023 üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan'da açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılıyor? İşte detaylar