Giriş Tarihi: 13.08.2024 11:43
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
11:43
ÜNİVERSİTELER AÇILIŞ TARİHİ: 2024-2025 eğitim dönemi üniversiteler ne zaman açılacak, kayıtları hangi tarihte? YÖK takvimi ile
YKS tercih sonuçlarının ilan edilmesinin ardından Yüksek Öğretim Kurulu YÖK tarafından üniversite kayıt tarihleri ve yeni dönem tarihi açıklandı. Tercih sonuçlarını gerçekleştiren öğrenciler üniversiteler ne zaman açılacak? sorusuna yanıt arıyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılı kayıt ve başlangıç tarihleri YÖK takvimi ile açıklandı. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak, üniversite kayıtları hangi tarihte? İşte, YÖK takvimi