ÜNİVERSİTELER AÇILIŞ TARİHİ: 2024-2025 eğitim dönemi üniversiteler ne zaman açılacak, kayıtları hangi tarihte? YÖK takvimi ile

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite kayıtlarının başlaması bekleniyor. Bu noktada binlerce öğrenci; üniversiteler ne zaman açılacak? sorusunun cevabını merak ediyor. YÖK tarafından tarihler duyuruldu. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak?