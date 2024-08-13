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Giriş Tarihi: 13.08.2024 11:43 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 11:43

ÜNİVERSİTELER AÇILIŞ TARİHİ: 2024-2025 eğitim dönemi üniversiteler ne zaman açılacak, kayıtları hangi tarihte? YÖK takvimi ile

YKS tercih sonuçlarının ilan edilmesinin ardından Yüksek Öğretim Kurulu YÖK tarafından üniversite kayıt tarihleri ve yeni dönem tarihi açıklandı. Tercih sonuçlarını gerçekleştiren öğrenciler üniversiteler ne zaman açılacak? sorusuna yanıt arıyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılı kayıt ve başlangıç tarihleri YÖK takvimi ile açıklandı. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak, üniversite kayıtları hangi tarihte? İşte, YÖK takvimi

ÜNİVERSİTELER AÇILIŞ TARİHİ: 2024-2025 eğitim dönemi üniversiteler ne zaman açılacak, kayıtları hangi tarihte? YÖK takvimi ile

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite kayıtlarının başlaması bekleniyor. Bu noktada binlerce öğrenci; üniversiteler ne zaman açılacak? sorusunun cevabını merak ediyor. YÖK tarafından tarihler duyuruldu. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak?

ÜNİVERSİTELER AÇILIŞ TARİHİ: 2024-2025 eğitim dönemi üniversiteler ne zaman açılacak, kayıtları hangi tarihte? YÖK takvimi ile

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre bir bölüme kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapacak, elektronik kayıtlar (online) ise 19-21 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

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ÜNİVERSİTELER AÇILIŞ TARİHİ: 2024-2025 eğitim dönemi üniversiteler ne zaman açılacak, kayıtları hangi tarihte? YÖK takvimi ile

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Üniversite kayıtları, adayların E-Devlet üzerinden veya üniversitelerin belirlediği kayıt merkezlerinde yapılabilecek. Adayların, kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak belirtilen tarihlerde başvuruda bulunmaları önemlidir. E-Devlet üzerinden kayıt işlemini tamamlayan adayların, kayıt belgelerini fiziki olarak üniversiteye teslim etmeleri gerekmeyebilir.

ÜNİVERSİTELER AÇILIŞ TARİHİ: 2024-2025 eğitim dönemi üniversiteler ne zaman açılacak, kayıtları hangi tarihte? YÖK takvimi ile

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Üniversitelerde ilk dersin ne zaman işleneceği her üniversitenin akademik takvimine göre değişiklik gösteriyor. Üniversiteler resmi sayfalarından akademik takvimlerini ilan edecekler.

ÜNİVERSİTELER AÇILIŞ TARİHİ: 2024-2025 eğitim dönemi üniversiteler ne zaman açılacak, kayıtları hangi tarihte? YÖK takvimi ile
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