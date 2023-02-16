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Giriş Tarihi: 16.02.2023 07:59 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 07:59

Üniversiteler ne zaman açılacak, tatil mi oldu? 2023 bahar dönemi üniversiteler online mı olacak, uzaktan eğitime mi geçildi?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesiyle birlikte öğrenciler "üniversiteler online mı olacak, üniversiteler uzaktan eğitime mi geçti?" sorusuna yanıt arıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada deprem nedeniyle üniversitelerin bahar döneminin online olmasına karar verdiklerini bildirdi. Bu noktada öğrenciler, "üniversiteler ne zaman açılacak?" sorusunu yöneltiyor. İşte konu hakkında detaylar

Üniversiteler ne zaman açılacak, tatil mi oldu? 2023 bahar dönemi üniversiteler online mı olacak, uzaktan eğitime mi geçildi?

Üniversiteler uzaktan eğitime mi geçildi, ne zaman açılacak soruları yanıt arıyor. Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası en az 35 bin kişi hayatını kaybederken, 13 milyondan fazla insan direkt olarak depremden etkilendi. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? İşte konu hakkında detaylar

Üniversiteler ne zaman açılacak, tatil mi oldu? 2023 bahar dönemi üniversiteler online mı olacak, uzaktan eğitime mi geçildi?

ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİM KARARI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

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Üniversiteler ne zaman açılacak, tatil mi oldu? 2023 bahar dönemi üniversiteler online mı olacak, uzaktan eğitime mi geçildi?

''Türkiye genelindeki tüm Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları yaz sonuna kadar depremzedelere tahsis edilecek. Üniversitelerimizi yaz aylarına kadar tatil ediyoruz, uzaktan eğitime geçiyoruz.''

Üniversiteler ne zaman açılacak, tatil mi oldu? 2023 bahar dönemi üniversiteler online mı olacak, uzaktan eğitime mi geçildi?

ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİME Mİ GEÇTİ, ONLİNE DERSLER NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) konuya ilişkin açıklama geldi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar döneminin uzaktan eğitim ile tamamlanması kararı alındığı açıklandı.

YÖK'ün konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

Üniversiteler ne zaman açılacak, tatil mi oldu? 2023 bahar dönemi üniversiteler online mı olacak, uzaktan eğitime mi geçildi?

"Kahramanmaraş merkezli Deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle Yükseköğretim Kurulu tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olduğuna karar verilmiştir. Uzaktan öğretime ilişkin ayrıntılar, bu kapsamda alınacak tedbirler, tıp, diş hekimliği gibi sağlık programları ile staj ve işyeri eğitimi ve benzeri hususlar ayrıca değerlendirilip önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır."

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