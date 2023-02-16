Üniversiteler ne zaman açılacak, tatil mi oldu? 2023 bahar dönemi üniversiteler online mı olacak, uzaktan eğitime mi geçildi?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesiyle birlikte öğrenciler "üniversiteler online mı olacak, üniversiteler uzaktan eğitime mi geçti?" sorusuna yanıt arıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada deprem nedeniyle üniversitelerin bahar döneminin online olmasına karar verdiklerini bildirdi. Bu noktada öğrenciler, "üniversiteler ne zaman açılacak?" sorusunu yöneltiyor. İşte konu hakkında detaylar