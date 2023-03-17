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Giriş Tarihi: 17.03.2023 12:01 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 12:01

Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? YÖK açıklama: Yüz yüze eğitim son dakika gelişmeleri ile üniversiteler açılacak mı, Nisan'da açılır mı?

YÖK açıklama son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. Üniversiteler ne zaman açılacak, Nisanda açılır mı soruları yanıt arıyor. Yüzyılın felaketi olarak görülen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş depremi ardından ara verilen ve daha sonra uzaktan eğitim kararı alınan üniversitelerin açılacağı tarih merak ediliyor. Üniversiteler açılır mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak soruları gündemdeki yerini aldı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'dan kritik bir açıklama geldi. Peki, 2023 üniversiteler ne zaman açılacak, deprem bölgesinde açılır mı? İşte, son durum…

Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? YÖK açıklama: Yüz yüze eğitim son dakika gelişmeleri ile üniversiteler açılacak mı, Nisan’da açılır mı?

Üniversiteler ne zaman açılacak 2023 yılı için araştırılmaya başladı. Uzaktan eğitim kararı ardından Nisan ayında yeniden değerlendirme yapacaklarını ve gündemde hibrit seçeneğin olacağını aktaran Başkan Özvar'dan kritik bir açıklama geldi. Yüz yüze eğitim son dakika gelişmeleri öğrencilerin gündeminde. Üniversiteler açılacak mı, Nisan'da açılır mı soruları yanıt arıyor. Peki, YÖK açıklama ile üniversiteler açılıyor mu, hangi tarihte açılacak? İşte, detaylar…

SON DAKİKA | ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR, NİSAN'DA AÇILIR MI?

Son dakika YÖK açıklaması ile üniversiteler ne zaman açılacak? sorusu yanıtları ve tüm detaylar şöyle;

Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? YÖK açıklama: Yüz yüze eğitim son dakika gelişmeleri ile üniversiteler açılacak mı, Nisan’da açılır mı?

YÖK BAŞKANI EROL ÖZVAR'DAN AÇIKLAMA: ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından YÖK tarafından öğrencileri mağdur etmemek için pek çok adım atıldı.

Eğitim ve öğretimin etkin ve verimli sürdürülebilmesi amacıyla bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla yürütülmesi kararlaştırıldı. Ancak nisan başında durumun yeniden değerlendirileceği duyurulmuştu.

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Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? YÖK açıklama: Yüz yüze eğitim son dakika gelişmeleri ile üniversiteler açılacak mı, Nisan’da açılır mı?

Sabah Gazetesi'nden Burcu Şen'in haberine göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat vermesi halinde üniversitelerde Nisan'da yüz yüze eğitime geçilecek şekilde hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Özvar konu ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Nisan ayında yüz yüze eğitime geçilecek şekilde çalışmalarımızı tamamladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat vermesi halinde önümüzdeki ay üniversitelerde yüz yüze ve hibrit eğitime geçilebilir"

YÖK'ün uzaktan eğitim sürecinde hayata geçirdiği önemli uygulamalar şöyle:

Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? YÖK açıklama: Yüz yüze eğitim son dakika gelişmeleri ile üniversiteler açılacak mı, Nisan’da açılır mı?

ÜNİVERSİTELER EŞLEŞTİRİLDİ

Asrın felaketi sonrası ilan edilen bölgesel Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamındaki illerde bulunan üniversitelere, deprem dolayısıyla karşı karşıya kaldıkları sorunların çözümünde akademik ve idari görevlendirme yapılması, bilişim desteği sağlanması için belirlenen üniversiteler ile eşleştirildi.

KAYIT DONDURMA HAKKI

Yükseköğretim programlarında kayıtlı olan tüm öğrencilere diledikleri takdirde bahar döneminde kayıt dondurma hakkı azami süreden sayılmamak üzere verildi.

Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? YÖK açıklama: Yüz yüze eğitim son dakika gelişmeleri ile üniversiteler açılacak mı, Nisan’da açılır mı?

ÖZEL ÖĞRENCİLİK TANINDI

Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde veya birinci derece yakınları bu illerde ikamet edip diğer illerdeki üniversitelerde kayıtlı olan öğrencilerden uygulamalı eğitime devam edecek olanların talep etmeleri halinde diğer üniversitelerde özel öğrenci olarak eğitim alabilmesi mümkün kılındı.

ÜCRETLERDEN MUAFİYET

Ailesi veya kendisi OHAL ilan edilen illerde ikamet eden ve bir devlet yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenciler ile OHAL ilan edilen illerdeki devlet yükseköğretim kurumlarında eğitimine devam eden öğrenciler katkı payı ve öğrenim ücreti ödemesinden muaf tutuldu.

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