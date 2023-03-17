Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? YÖK açıklama: Yüz yüze eğitim son dakika gelişmeleri ile üniversiteler açılacak mı, Nisan’da açılır mı?

Üniversiteler ne zaman açılacak 2023 yılı için araştırılmaya başladı. Uzaktan eğitim kararı ardından Nisan ayında yeniden değerlendirme yapacaklarını ve gündemde hibrit seçeneğin olacağını aktaran Başkan Özvar'dan kritik bir açıklama geldi. Yüz yüze eğitim son dakika gelişmeleri öğrencilerin gündeminde. Üniversiteler açılacak mı, Nisan'da açılır mı soruları yanıt arıyor. Peki, YÖK açıklama ile üniversiteler açılıyor mu, hangi tarihte açılacak? İşte, detaylar…

SON DAKİKA | ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR, NİSAN'DA AÇILIR MI?

Son dakika YÖK açıklaması ile üniversiteler ne zaman açılacak? sorusu yanıtları ve tüm detaylar şöyle;