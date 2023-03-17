Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? YÖK açıklama: Yüz yüze eğitim son dakika gelişmeleri ile üniversiteler açılacak mı, Nisan’da açılır mı?

YÖK açıklama son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. Üniversiteler ne zaman açılacak, Nisanda açılır mı soruları yanıt arıyor. Yüzyılın felaketi olarak görülen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş depremi ardından ara verilen ve daha sonra uzaktan eğitim kararı alınan üniversitelerin açılacağı tarih merak ediliyor. Üniversiteler açılır mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak soruları gündemdeki yerini aldı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'dan kritik bir açıklama geldi. Peki, 2023 üniversiteler ne zaman açılacak, deprem bölgesinde açılır mı? İşte, son durum…