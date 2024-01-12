Üniversiteli Merve Elmas 9 gündür kayıp! Babadan yürek yakan feryat: Ölü ya da diri…

"ÖLÜ YA DA DİRİ KIZIMI ALIP GİTMEK İSTİYORUM"

Arama çalışmalarının devam ettiğini belirten baba Osman Elmas, henüz somut bir gelişme alamadıklarını açıkladı. "Kızımı canlı ya da cansız alıp gitmek nasip olur inşallah" diyen baba Elmas, "Benim duam olmasa da çok sevenleri var. Bizi tanımayan insanlar da dua ediyor. Rabbim onların duasının hürmetine kızımı bize bağışlasın. Rabbim emanetine sahip çıkamadığım için beni affetsin, yavrumu gençliğine, cahilliğine bağışlasın. Yavrumu bir şekilde bana geri versin. Rabbime söz veriyorum sahip çıkacağım. Dilim varmıyordu; ölü ya da diri bir şekilde kızımı alıp gitmek istiyorum. Ne devletime ne de Antalya halkına fazla yük olmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.