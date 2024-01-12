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Üniversiteli Merve Elmas 9 gündür kayıp! Babadan yürek yakan feryat: Ölü ya da diri…
Giriş Tarihi: 12.01.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
17:02
Üniversiteli Merve Elmas 9 gündür kayıp! Babadan yürek yakan feryat: Ölü ya da diri…
Antalya'da üniversite öğrencisi Merve Şevval Elmas, 9 gün önce kayıplara karıştı. Genç kızdan bir türlü haber alınamadı. Merve Şevval Elmas'ın en son görüldüğü Düden Park'ta arama çalışmaları başlatıldı. Evladından gelecek haberi bekleyen baba Osman Elmas'ın sözleri ise yürekleri yaktı: Ölü ya da diri…