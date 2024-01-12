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Haberler Yaşam Üniversiteli Merve Elmas 9 gündür kayıp! Babadan yürek yakan feryat: Ölü ya da diri…  
Giriş Tarihi: 12.01.2024 17:02 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 17:02

Üniversiteli Merve Elmas 9 gündür kayıp! Babadan yürek yakan feryat: Ölü ya da diri…

Antalya'da üniversite öğrencisi Merve Şevval Elmas, 9 gün önce kayıplara karıştı. Genç kızdan bir türlü haber alınamadı. Merve Şevval Elmas'ın en son görüldüğü Düden Park'ta arama çalışmaları başlatıldı. Evladından gelecek haberi bekleyen baba Osman Elmas'ın sözleri ise yürekleri yaktı: Ölü ya da diri…

DHA
Üniversiteli Merve Elmas 9 gündür kayıp! Babadan yürek yakan feryat: Ölü ya da diri…

Antalya'da üniversite öğrencisi 18 yaşındaki Merve Şevval Elmas, 9 gün önce kayıplara karıştı. Genç kızdan bir türlü haber alınamadı. En son Muratpaşa ilçesindeki Düden Park'ta bir işletmenin kameralarına takılan Merve'yi bulmak için arama çalışmaları başlatıldı.


Üniversiteli Merve Elmas 9 gündür kayıp! Babadan yürek yakan feryat: Ölü ya da diri…

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ekipleri Merve'nin en son görüldüğü Düden Park açıklarında arama yaptı. Aramalara Sahil Güvenlik Komutanlığına ve Deniz Polisine bağlı çok sayıda bot ve balık adamlar da katıldı.

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Üniversiteli Merve Elmas 9 gündür kayıp! Babadan yürek yakan feryat: Ölü ya da diri…

ACILI BABANIN YÜREK YAKAN BEKLEYİŞİ…
Bugün sabahın erken saatlerinde yine arama çalışmalarına kalındığı yerden devam edilse de saat 14.00'e kadar bir sonuç çıkmadı. Kızının son görüldüğü nokta olan Düden Şelalesi'ne her sabah gelip akşama kadar adeta nöbet tutan baba Osman Elmas, şelaleye gelen yerli-yabancı turistlerin manzara fotoğrafı çektiği alanlarda kızından gelecek bir umut haberi beklemeye başladı.

Üniversiteli Merve Elmas 9 gündür kayıp! Babadan yürek yakan feryat: Ölü ya da diri…

"ÖLÜ YA DA DİRİ KIZIMI ALIP GİTMEK İSTİYORUM"

Arama çalışmalarının devam ettiğini belirten baba Osman Elmas, henüz somut bir gelişme alamadıklarını açıkladı. "Kızımı canlı ya da cansız alıp gitmek nasip olur inşallah" diyen baba Elmas, "Benim duam olmasa da çok sevenleri var. Bizi tanımayan insanlar da dua ediyor. Rabbim onların duasının hürmetine kızımı bize bağışlasın. Rabbim emanetine sahip çıkamadığım için beni affetsin, yavrumu gençliğine, cahilliğine bağışlasın. Yavrumu bir şekilde bana geri versin. Rabbime söz veriyorum sahip çıkacağım. Dilim varmıyordu; ölü ya da diri bir şekilde kızımı alıp gitmek istiyorum. Ne devletime ne de Antalya halkına fazla yük olmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Üniversiteli Merve Elmas 9 gündür kayıp! Babadan yürek yakan feryat: Ölü ya da diri…

"KEŞKE DENİZİ BOŞALTIP BAKMAK MÜMKÜN OLSA…"
Acılı baba, kızının son görüldüğü noktadan ayrılmadığını, "İki kez rüyama girdi. Bana kızarak gülüyordu. Keşke gerçek hayatıma da tekrar girmiş olsa. Sanki her sabah beni buraya çağırıyor. Denize sesleniyorum. Keşke denizi boşaltmak mümkün olsa ve orada mı değil mi görebilsek. Allah'tan asla umudumu kesmiyorum" diyerek acısını dile getirdi.



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