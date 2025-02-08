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Üniversiteli Pelin Üçtepe sevgilisi Hakan Günkan'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü: Meğer cinayet sonrası arkadaşıyla…
Giriş Tarihi: 08.02.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025
11:14
Üniversiteli Pelin Üçtepe sevgilisi Hakan Günkan'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü: Meğer cinayet sonrası arkadaşıyla…
Niğde'de üniversite öğrencisi sevgilisi Pelin Üçtepe, sevgilisi Hakan Günkan'ı tartışma sonrası kalbinden bıçaklayarak katletti. 23 yaşındaki Üçtepe'nin cinayet sonrası arkadaşına gönderdiği o mesaj dikkat çekti: Hakan ile tartıştık…