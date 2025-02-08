Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Üniversiteli Pelin Üçtepe sevgilisi Hakan Günkan'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü: Meğer cinayet sonrası arkadaşıyla…
Giriş Tarihi: 08.02.2025 11:14 Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 11:14

Üniversiteli Pelin Üçtepe sevgilisi Hakan Günkan'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü: Meğer cinayet sonrası arkadaşıyla…

Niğde'de üniversite öğrencisi sevgilisi Pelin Üçtepe, sevgilisi Hakan Günkan'ı tartışma sonrası kalbinden bıçaklayarak katletti. 23 yaşındaki Üçtepe'nin cinayet sonrası arkadaşına gönderdiği o mesaj dikkat çekti: Hakan ile tartıştık…

Üniversiteli Pelin Üçtepe sevgilisi Hakan Günkan’ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü: Meğer cinayet sonrası arkadaşıyla…

Olay, 2 Şubat'ta Kale Mahallesi Eski Valikonağı Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre Pelin Üçtepe, sevgilisiyle birlikte 4 kişinin kaldığı öğrenci evine gitti. Çift arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Pelin Üçtepe cebinden çıkardığı bıçağı, Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencisi olan sevgilisinin kalbine sapladı.

Üniversiteli Pelin Üçtepe sevgilisi Hakan Günkan’ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü: Meğer cinayet sonrası arkadaşıyla…

Yan odadaki arkadaşlarının ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Hakan Günkan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Günkan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Pelin Üçtepe ise polis tarafından gözaltına alındı. Genç kız çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Günkan'ın cansız bedeni otopsinin ardından memleketi Adana'da toprağa verildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Üniversiteli Pelin Üçtepe sevgilisi Hakan Günkan’ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü: Meğer cinayet sonrası arkadaşıyla…

ÖLDÜRÜLMEDEN 2 SAAT ÖNCE...

Adana'da yaşayan Mehmet (59) ve Yıldız (53) Günkan çifti, oğullarının üniversite okumak için Niğde'ye gittiğini ve öğretmenlik hayali olan, başarılı, sakin bir genç olduğunu söyledi. Olaydan iki saat önce kardeşiyle mesajlaştıklarını ifade eden Doğan Günkan (31) ise "Kızla aran nasıl, diye sordum. 'Ağabey aramız bozuk' dedi. Saat 20.30 civarıydı. İki saat sonra mesaj attım, cevap gelmedi. Sabaha karşı saat 4'te bana telefon geldi ve polis kardeşimin kız arkadaşı ile tartıştığını, ağır yaralı olduğunu söyledi. Hemen Niğde'ye yola çıktık.

Üniversiteli Pelin Üçtepe sevgilisi Hakan Günkan’ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü: Meğer cinayet sonrası arkadaşıyla…

Hastaneye gittiğimizde kardeşimin vefat ettiğini öğrendik. Emniyete gittiğimizde ise kız arkadaşının bunu yaptığını söylediler. Sonradan öğrendiğimiz kadarıyla Hakan, kız arkadaşıyla eve gidiyor. Evde arkadaşları da var. Odada kız, Hakan'ı bıçakladıktan sonra başında bekliyor. Sonra bir kız arkadaşını arayıp Hakan'ı bıçakladığını söylüyor. Kızla mesajları da var. Sonra diğer odadaki arkadaşlarının yanına gidip onlara bıçakladığını söylüyor. Biz o evde bulunan herkesten şikayetçiyiz" dedi.

Üniversiteli Pelin Üçtepe sevgilisi Hakan Günkan’ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü: Meğer cinayet sonrası arkadaşıyla…

'BU KIZ İLE İLİŞKİSİNİ TASVİP ETMEMİŞTİM'

Kız kardeşi Fatma Dolaş da Pelin Üçtepe'nin daha önce tanışmak için bir kez evlerine geldiğini ve o zaman da Hakan'a agresif davranışlarda bulunduğuna şahit olduklarını belirterek, "Ben bu kız ile ilişkisini tasvip etmemiştim. Buraya geldiğinde de kardeşimin omzuna birkaç kez yumruk attı. Bu kız iyi birine benzemiyor, diyerek ayrılmasını istedim. Benim kardeşim toprağa girdi. Kardeşimi melek gibiydi. O kızın en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

SON DAKİKA