Üniversiteli Pelin Üçtepe sevgilisi Hakan Günkan’ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü: Meğer cinayet sonrası arkadaşıyla…

'BU KIZ İLE İLİŞKİSİNİ TASVİP ETMEMİŞTİM'

Kız kardeşi Fatma Dolaş da Pelin Üçtepe'nin daha önce tanışmak için bir kez evlerine geldiğini ve o zaman da Hakan'a agresif davranışlarda bulunduğuna şahit olduklarını belirterek, "Ben bu kız ile ilişkisini tasvip etmemiştim. Buraya geldiğinde de kardeşimin omzuna birkaç kez yumruk attı. Bu kız iyi birine benzemiyor, diyerek ayrılmasını istedim. Benim kardeşim toprağa girdi. Kardeşimi melek gibiydi. O kızın en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.