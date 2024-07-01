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Ünlü çocuk oyunu Toca Boca'da LGBT terörü! Çocuklarımızı gökkuşağı ile kandırıyorlar...
Giriş Tarihi: 01.07.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024
15:50
Ünlü çocuk oyunu Toca Boca'da LGBT terörü! Çocuklarımızı gökkuşağı ile kandırıyorlar...
Gökkuşakları, çizgi film karakterleri, bayraklar... LGBTİ lobisi çocukların dünyasına girmek için her yolu deniyor, çizgi film kanalları da bunlardan biri... Özellikle ilkokul çağındaki çocukların sıklıkla oynadığı Toca Boca isimli çocuk oyununda yer alan LGBT paçavraları ve diyaloglarda kullanılan küçük yaşta çocuklardan beklenmeyecek ifadeler büyük tepkilere yol açtı. 100 milyondan fazla indirilen oyuna tepkiler çığ gibi büyüyor...