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Haberler Yaşam Ünlü çocuk oyunu Toca Boca'da LGBT terörü! Çocuklarımızı gökkuşağı ile kandırıyorlar...
Giriş Tarihi: 01.07.2024 15:48 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 15:50

Ünlü çocuk oyunu Toca Boca'da LGBT terörü! Çocuklarımızı gökkuşağı ile kandırıyorlar...

Gökkuşakları, çizgi film karakterleri, bayraklar... LGBTİ lobisi çocukların dünyasına girmek için her yolu deniyor, çizgi film kanalları da bunlardan biri... Özellikle ilkokul çağındaki çocukların sıklıkla oynadığı Toca Boca isimli çocuk oyununda yer alan LGBT paçavraları ve diyaloglarda kullanılan küçük yaşta çocuklardan beklenmeyecek ifadeler büyük tepkilere yol açtı. 100 milyondan fazla indirilen oyuna tepkiler çığ gibi büyüyor...

Ünlü çocuk oyunu Toca Boca’da LGBT terörü! Çocuklarımızı gökkuşağı ile kandırıyorlar...

Küresel sermayenin desteğiyle her geçen gün büyüyen LGBT lobisi, etki alanını giderek artırıyor. Dijital platformları ele geçiren, algı operasyonlarını okullara taşıyan LGBT lobisi artık doğrudan çizgi filmlerle çocukları da hedef alıyor.

Ünlü çocuk oyunu Toca Boca’da LGBT terörü! Çocuklarımızı gökkuşağı ile kandırıyorlar...

Yenişafak'ın haberine göre; Google'ın uygulama mağazası Play Store'da 100 milyondan fazla indirilen 'Öğretmen Onaylı' etiketine sahip Toca Boca isimli çocuk oyununda LGBT propogandası yapıldığı ortaya çıktı.

Özellikle ilkokul çağındaki çocukların sıklıkla oynadığı oyunda çocuk odasına yerleştirilmiş LGBT paçavraları dikkat çekti.

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Ünlü çocuk oyunu Toca Boca’da LGBT terörü! Çocuklarımızı gökkuşağı ile kandırıyorlar...

Ayrıca App Store'da Eğitim kategorisinde 5. sırada yer alan oyunda geçen diyaloglarda küçük yaşta çocuklardan beklenmeyecek ifadelere yer verilmesi tehlikeyi gözler önüne serdi.

Ünlü çocuk oyunu Toca Boca’da LGBT terörü! Çocuklarımızı gökkuşağı ile kandırıyorlar...

Uygulamada, farklı ülkelerin çocuklarının bir araya getirilip oynaması da teşvik edilirken küçük yaşta çocukların taktığı başlıklardaki renkler ve kullandıkları balonlarda özellikle, sözde LGBT paçavrasındaki renklerin kullanılması dikkat çekti.

Ünlü çocuk oyunu Toca Boca’da LGBT terörü! Çocuklarımızı gökkuşağı ile kandırıyorlar...

İSTATİSTİKLER ENDİŞE VERİCİ

Rakamlara bakıldığında sunulan paket ve bilgilerin de ne kadar geniş bir kitleye ulaştığını hesaplamak zor değil.

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