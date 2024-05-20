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Ünlü doktor Prof. Dr. Alper Çelik’e şok suçlama: Eşim hastaneye sağlam gitti ölü geldi!
Giriş Tarihi: 20.05.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
10:59
Ünlü doktor Prof. Dr. Alper Çelik’e şok suçlama: Eşim hastaneye sağlam gitti ölü geldi!
İstanbul'da ünlü doktor Prof. Dr. Alper Çelik'e yönelik suçlamaların ardı arkası kesilmedi. Son olarak 25 Nisan'da şeker ameliyatı için ameliyat masasına yatan 5 çocuk babası Cevdet Akbulut'un şüpheli ölümü sonrası acılı eşi Nahide Akbulut savcılığa gitti. Eşinin ölümünde doktor hatası olduğunu söyleyen Akbulut, "Hastaneye sağlam adamı götürdüm, ölü geldi" dedi.