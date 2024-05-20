Ünlü doktor Prof. Dr. Alper Çelik’e şok suçlama: Eşim hastaneye sağlam gitti ölü geldi!

EVDE ANİDEN FENELAŞTI…

Evde daha da fenalaşan Cevdet Akbulut'un ailesi hastaneyi arayarak durumunun kötü olduğunu bildirdi. Hastane yetkilileri tarafından 'dikişli yerlerdeki sıvıları kendiniz temizleyin' denildi. Durumu gittikçe kötüleşen Cevdet Akbulut, Prof. Dr. Alper Çelik tarafından 10 Mayıs'ta ikinci kez ameliyat oldu. Bu ameliyatın ardından durumu kötüleşen hastaya ardı ardına iki defa stent takıldı. Başka hastaneye sevki yapılan ve vücudunda enfeksiyon olduğu, yemek borusunun delindiği, bağırsaklarında sızıntı olduğu tespit edilen Akbulut, 28 Haziran 2023 tarihinde hayatını kaybetti.