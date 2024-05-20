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Giriş Tarihi: 20.05.2024 10:59 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 10:59

Ünlü doktor Prof. Dr. Alper Çelik’e şok suçlama: Eşim hastaneye sağlam gitti ölü geldi!

İstanbul'da ünlü doktor Prof. Dr. Alper Çelik'e yönelik suçlamaların ardı arkası kesilmedi. Son olarak 25 Nisan'da şeker ameliyatı için ameliyat masasına yatan 5 çocuk babası Cevdet Akbulut'un şüpheli ölümü sonrası acılı eşi Nahide Akbulut savcılığa gitti. Eşinin ölümünde doktor hatası olduğunu söyleyen Akbulut, "Hastaneye sağlam adamı götürdüm, ölü geldi" dedi.

İHA
Ünlü doktor Prof. Dr. Alper Çelik’e şok suçlama: Eşim hastaneye sağlam gitti ölü geldi!

Olay, İstanbul'da 25 Nisan 2023 tarihinde yaşandı. İddiaya göre, 5 çocuk babası Cevdet Akbulut, diyabet hastalığı nedeniyle Prof. Dr. Alper Çelik ve ekibi tarafından ameliyata alındı.

Ünlü doktor Prof. Dr. Alper Çelik’e şok suçlama: Eşim hastaneye sağlam gitti ölü geldi!

Cevdet Akbulut ameliyattan 3 gün sonra kendini iyi hissetmediğini söyledi. Hasta kendisini iyi hissetmemesine rağmen eve gönderildi.

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Ünlü doktor Prof. Dr. Alper Çelik’e şok suçlama: Eşim hastaneye sağlam gitti ölü geldi!

EVDE ANİDEN FENELAŞTI…

Evde daha da fenalaşan Cevdet Akbulut'un ailesi hastaneyi arayarak durumunun kötü olduğunu bildirdi. Hastane yetkilileri tarafından 'dikişli yerlerdeki sıvıları kendiniz temizleyin' denildi. Durumu gittikçe kötüleşen Cevdet Akbulut, Prof. Dr. Alper Çelik tarafından 10 Mayıs'ta ikinci kez ameliyat oldu. Bu ameliyatın ardından durumu kötüleşen hastaya ardı ardına iki defa stent takıldı. Başka hastaneye sevki yapılan ve vücudunda enfeksiyon olduğu, yemek borusunun delindiği, bağırsaklarında sızıntı olduğu tespit edilen Akbulut, 28 Haziran 2023 tarihinde hayatını kaybetti.

Ünlü doktor Prof. Dr. Alper Çelik’e şok suçlama: Eşim hastaneye sağlam gitti ölü geldi!

"BİR SENEDİR GÖZYAŞIM DİNMEDİ"

Cevdet Akbulut'un eşi Nahide Akbulut, "Eşimi 3 gün içinde ameliyat etti, 4'üncü gün evdeydik. 'Sadece süt vereceksiniz' dedi. Bir kaşık çorba verdim. Gece sancılandı. Karnından intihaplar akıyordu. Biz hastaneyi aradık. Hastanedeki hemşire de 'bu kremi sürün, buraya getirmenize gerek yok' dedi.

Ünlü doktor Prof. Dr. Alper Çelik’e şok suçlama: Eşim hastaneye sağlam gitti ölü geldi!

Ben onu da uyguladım. Hastam gece saat dörtte sancılandı. Hastaneye götürdüm. 'Enfeksiyon kapmış' dediler. Eşimi açık ameliyata aldılar. İki ay boyunca ben hastanedeydim. O hastanede neler dönüyor, neler dolaşıyor hepsini biliyorum.

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