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Ünlü yazar Merve Köken estetik merkezinde kabusu yaşadı! Dövme sildirirken az kalsın...
Giriş Tarihi: 03.03.2025 06:54
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025
06:56
Ünlü yazar Merve Köken estetik merkezinde kabusu yaşadı! Dövme sildirirken az kalsın...
Ünlü yazar Merve Köken, vücudunun çeşitli bölgelerinde bulunan dövmelerini sildirmek için gittiği estetik merkezinde kabusu yaşadı. D. E. isimli klinikte uygulanan tedavi sonrası vücudunda yanıklar ve iltihaplanma meydana gelen yazar farklı bir hastaneye giderek tekrar ameliyat oldu.