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Haberler Yaşam Ünlü yazar Merve Köken estetik merkezinde kabusu yaşadı! Dövme sildirirken az kalsın...
Giriş Tarihi: 03.03.2025 06:54 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 06:56

Ünlü yazar Merve Köken estetik merkezinde kabusu yaşadı! Dövme sildirirken az kalsın...

Ünlü yazar Merve Köken, vücudunun çeşitli bölgelerinde bulunan dövmelerini sildirmek için gittiği estetik merkezinde kabusu yaşadı. D. E. isimli klinikte uygulanan tedavi sonrası vücudunda yanıklar ve iltihaplanma meydana gelen yazar farklı bir hastaneye giderek tekrar ameliyat oldu.

ATAKAN IRMAK
Ünlü yazar Merve Köken estetik merkezinde kabusu yaşadı! Dövme sildirirken az kalsın...

Ünlü yazar Merve Köken vücudunun çeşitli bölgelerinde bulunan dövmelerini sildirmek için gittiği estetik merkezinde kabusu yaşadı. D. E. isimli klinikte uygulanan tedavi sonrası vücudunda yanıklar ve iltihaplanma meydana gelen yazar farklı bir hastaneye giderek tekrar ameliyat oldu. Olay geçtiğimiz yıl Ocak ayında meydana geldi.

Ünlü yazar Merve Köken estetik merkezinde kabusu yaşadı! Dövme sildirirken az kalsın...

Merve Kökenli kolunda ve omzunda bulunan dövmeleri sildirmek için estetik merkezine başvurdu. Genç yazar fiyatta anlaştıktan sonra merkeze giderek Gönül H., isimli kişi tarafından seansa alındı.

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Ünlü yazar Merve Köken estetik merkezinde kabusu yaşadı! Dövme sildirirken az kalsın...

DÖVMELERİNİ SİLDİRDİ ACIDAN DURAMADI

Dövme silme işlemi sırasında aşırı derecede acı hisseden Merve Köken durumu yetkililere bildirse de acının normal olduğunu söyleyerek geçiştirdiler. Yapılan tedavi sonrası evine giden genç kadın yaşadığı acının üzerine bir de yanık izleri ve iltihaplanma ile karşılaştı.

Ünlü yazar Merve Köken estetik merkezinde kabusu yaşadı! Dövme sildirirken az kalsın...

Durum estetik merkezi yetkililerine bildirildiğinde ise kendisine birtakım kremler kullanması önerisinde bulunuldu. İlerleyen günlerde dövmelerin silindiği alanlar kararmaya başlayınca Köken hastaneye gitmeye karar verdi.

Ünlü yazar Merve Köken estetik merkezinde kabusu yaşadı! Dövme sildirirken az kalsın...

AMELİYAT OLMASAYDI KOLUNU KAYBEDECEKTİ

Farklı bir hastanede tedaviye alınan yazarın kollarında yanıklar oluştuğu ve üzerine iddiaya göre ameliyat olmazsa kolunu kaybedebileceği söylendi.