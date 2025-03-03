Ünlü yazar Merve Köken estetik merkezinde kabusu yaşadı! Dövme sildirirken az kalsın...

DÖVMELERİNİ SİLDİRDİ ACIDAN DURAMADI



Dövme silme işlemi sırasında aşırı derecede acı hisseden Merve Köken durumu yetkililere bildirse de acının normal olduğunu söyleyerek geçiştirdiler. Yapılan tedavi sonrası evine giden genç kadın yaşadığı acının üzerine bir de yanık izleri ve iltihaplanma ile karşılaştı.



