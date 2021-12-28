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Haberler Yaşam Ünlü YouTuber Berkcan Güven’in anneannesi Şahide Türe kimdir, kaç yaşındaydı? Şahide Türe neden ve nasıl öldü?
Giriş Tarihi: 28.12.2021 15:55 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 15:55

Ünlü YouTuber Berkcan Güven’in anneannesi Şahide Türe kimdir, kaç yaşındaydı? Şahide Türe neden ve nasıl öldü?

Sosyal medya fenomeni YouTuber Berkcan Güven, anneannesi Şahide Türe ile birlikte çektiği videolarla gündeme geliyordu. Eğlenceli ve komik videoları sayesinde milyonlarca kullanıcıya ulaşan ismin anneannesinin vefat haberini Güven'in babası paylaştı. Bir süredir sağlık sorunları ile mücadele eden Şahide Türe hayatını kaybetti. Peki; Ünlü YouTuber Berkcan Güven'in anneannesi Şahide Türe kimdir, kaç yaşındaydı? Şahide Türe neden ve nasıl öldü?

Ünlü YouTuber Berkcan Güven’in anneannesi Şahide Türe kimdir, kaç yaşındaydı? Şahide Türe neden ve nasıl öldü?

Berkcan Güven'in çoğu videosunda yer alan anneannesi Şahide Türe hayatını kaybetti. Acı haberi Berkcan Güven'in babası Burhan Güven sosyal medya hesabından duyururken "Ünlü YouTuber Berkcan Güven'in anneannesi Şahide Türe kimdir, kaç yaşındaydı? Şahide Türe neden ve nasıl öldü?" sorularına yanıt aranıyor. İşte bilgiler.

Ünlü YouTuber Berkcan Güven’in anneannesi Şahide Türe kimdir, kaç yaşındaydı? Şahide Türe neden ve nasıl öldü?

ŞAHİDE TÜRE ÖLDÜ MÜ, KİMDİR?

Şahide Türe'nin vefat haberini Berkcan Güven'in babası Burhan Güven Instagram hesabından duyurdu.

Burhan Güven paylaştığı mesajda; 'Melekler seninle olsun evlatlarımın anneannesi. Yüreklerinizdeki sevgiyi, dudaklarınızdaki duayı, bu kez onlara gönderin. Türkiye'nin sevdiği insan en sevdiğine kavuştu.'' mesajıyla paylaştı.

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Ünlü YouTuber Berkcan Güven’in anneannesi Şahide Türe kimdir, kaç yaşındaydı? Şahide Türe neden ve nasıl öldü?

BERKCAN GÜVEN KİMDİR?

Berkcan Güven ya da takma adıyla BEGE (d. 30 Mayıs 1996, İstanbul), Türk internet ünlüsü, YouTuber ve şarkıcıdır. YouTube kariyerine 2014 yılında başlamış olan Güven, özellikle yayımlamış olduğu müzik parçaları ile tanınmaktadır.

İsmini BEGE olarak kısaltan Güven, Vine ile yakaladığı ünü YouTube'a taşıdı. 1 Kasım 2014'te açılan kanala Eylül 2015'ten beri aktif olarak video yükleniyor. Mart 2018 itibariyle 3 milyon abone sınırındaki kanalda en çok izlenen video ise bir diss videosu. 'YouTube Benim İşim', 26 milyonun üzerinde izlenerek Güven'in en çok izlenen videosu oldu.

Berkcan Güven hem videolarının hem de Vine'larının çok büyük bir kısmında ailesini kullanıyor. Kardeşi Baran ve anneannesiyle çektiği videolardan pek çoğu sosyal medya efsaneleri arasına girdi. Şu anda Işık Üniversitesi'nde Grafik Tasarım okuyan Berkcan Güven, yaptığı iş ile doğrudan bağlantılı bir bilgi bölüm okuyor.

Ünlü YouTuber Berkcan Güven’in anneannesi Şahide Türe kimdir, kaç yaşındaydı? Şahide Türe neden ve nasıl öldü?

ŞAHİDE TÜRE KİMDİR?

Şahide Türe, torunu Berkcan Güven ile olan videolarıyla büyük beğeni toplamıştı. Güven'in anneannesine kendi adıyla açtığı kanala yüklediği bir video kısa sürede bir milyondan fazla izlenmiş ve kanal 100 bin aboneye ulaşılmıştı.

Ünlü YouTuber Berkcan Güven’in anneannesi Şahide Türe kimdir, kaç yaşındaydı? Şahide Türe neden ve nasıl öldü?
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