Ünlü YouTuber Berkcan Güven’in anneannesi Şahide Türe kimdir, kaç yaşındaydı? Şahide Türe neden ve nasıl öldü?

BERKCAN GÜVEN KİMDİR?

Berkcan Güven ya da takma adıyla BEGE (d. 30 Mayıs 1996, İstanbul), Türk internet ünlüsü, YouTuber ve şarkıcıdır. YouTube kariyerine 2014 yılında başlamış olan Güven, özellikle yayımlamış olduğu müzik parçaları ile tanınmaktadır.

İsmini BEGE olarak kısaltan Güven, Vine ile yakaladığı ünü YouTube'a taşıdı. 1 Kasım 2014'te açılan kanala Eylül 2015'ten beri aktif olarak video yükleniyor. Mart 2018 itibariyle 3 milyon abone sınırındaki kanalda en çok izlenen video ise bir diss videosu. 'YouTube Benim İşim', 26 milyonun üzerinde izlenerek Güven'in en çok izlenen videosu oldu.

Berkcan Güven hem videolarının hem de Vine'larının çok büyük bir kısmında ailesini kullanıyor. Kardeşi Baran ve anneannesiyle çektiği videolardan pek çoğu sosyal medya efsaneleri arasına girdi. Şu anda Işık Üniversitesi'nde Grafik Tasarım okuyan Berkcan Güven, yaptığı iş ile doğrudan bağlantılı bir bilgi bölüm okuyor.