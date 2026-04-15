Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! İşte test sonuçları pozitif çıkan isimler: Burak Deniz, Serra Pirinç...

TEST SONUÇLARI ÇIKTI

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerde bazı test sonuçları da netleşti. Yapılan incelemelerde oyuncu Burak Deniz, oyuncu Serra Pirinç ve Enes Güler'den alınan örneklerde esrar ve kokain, şarkıcı Utku Ünsal'da da esrar, şarkıcı Simge Sağın'da ise ilaç etken maddesi tespit edildi.