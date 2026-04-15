Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! İşte test sonuçları pozitif çıkan isimler: Burak Deniz, Serra Pirinç...
Giriş Tarihi: 15.04.2026 19:27
Son dakika haberleri: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlü isimlere uyuşturucu soruşturma kapsamında saç ve kan örnekleri alınan şüphelilerin test sonuçları ortaya çıktı. Burak Deniz, Enes Güler, Serra Pirinç'ten alınan örnekte esrar ve kokain, Utku Ünsal'da esrar Simge Sağın'da ilaç etken maddesi tespit edildi.