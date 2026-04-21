Uşak Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında itiraf gibi ifade! İş insanından milletvekili olabilmesi için 20 milyon lira rüşvet istendi

Karaalp ifadesine göre; "Uşaklı iş insanı Metin Çekçek'ten milletvekilliği karşılığında 20 milyon TL para talep edildi. Çekçek bu parayı Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir battaniye fabrikasında paketlerin arasına gizleyerek gönderdi. Özkan Yalım tarafından bizzat alınan rüşvet dolu battaniyeler Ankara'ya götürüldü. Şoförün anlatımına göre; Yalım paralarla birlikte CHP Genel Merkezi'ne girdi, Özgür Özel'in makam odasına geçti ve bir süre sonra parayı içeride bırakarak odadan çıktı" dedi.