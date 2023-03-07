Ushan Çakır kimdir? Aile dizisinin oyuncusu Ushan Çakır kaç yaşında, nereli, boyu ve yaşı kaç?

USHAN ÇAKIR'IN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER:
2018 – Ufak Tefek Cinayetler (Emre Çelen) (TV Dizisi)
2018 – I Am You (Dardun) (Sinema Filmi)
2018 – Masum Değiliz (Volkan) (TV Dizisi)
2017 – Kara Yazı (Mehmet Karahan) (TV Dizisi)
2017 – Cingöz Recai (Arsen) (Sinema Filmi)
2016-2017 – Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Hezarfen Ahmet Çelebi ) (TV Dizisi)
2015 – Kara Ekmek (Çetin) (TV Dizisi)
2014 – Kurt Seyit ve Şura (Celil Kamilof) (TV Dizisi)
2013 – Sev Beni (Cemal) (Sinema Filmi)
2013 – 20 Dakika (Özgür) (TV Dizisi)
2012 – Uzun Hikaye (Mustafa (Yetişkin)) (Sinema Filmi)
2012 – Kayıp Şehir (Nik Xhelilaj Seslendirmesi) (TV Dizisi)
2011 – 2012 – Leyla ile Mecnun (Arda) (TV Dizisi)
2011 – Dedemin İnsanları (Ozan (24 Yaş)) (Sinema Filmi)
2011 – Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi (Okan 2) (Sinema Filmi)
2010 – Kalp Ağrısı (Nihat) (TV Dizisi)
2010 – Aziz İstanbul (Sinema Filmi)2009 – Mukadderat (Stajyer) (Facebook Dizisi)
2009 – Kurban (TV Filmi)
2008 – Gece Gündüz (Yavuz) (TV Dizisi)
2008 – Başka Semtin Çocukları (Gürdal'ın Arkadaşı) (Sinema Filmi)
2007 – Kuzey Rüzgarı (Ali) (TV Dizisi)
2005 – Belalı Baldız (Barış) (TV Dizisi)
2003 – Evlat (Savaş)(TV Filmi)
2003 – Bir İstanbul Masalı (TV Dizisi)