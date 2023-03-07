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Haberler Yaşam Ushan Çakır kimdir? Aile dizisinin oyuncusu Ushan Çakır kaç yaşında, nereli, boyu ve yaşı kaç?
Giriş Tarihi: 07.03.2023 17:19 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 17:23

Ushan Çakır kimdir? Aile dizisinin oyuncusu Ushan Çakır kaç yaşında, nereli, boyu ve yaşı kaç?

Oyuncu Ushan Çakır Show TV Aile dizisi ile izleyici karşısına gelecek. Ushan Çakır kimdir sorusu merak ediliyor. Daha önce birçok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncunun hayatı merak ediliyor.Aile Dizisi'nin oyuncusu Ushan Çakır kaç yaşında olduğu araştırılıyor. İşte Aile dizisi oyuncusu Ushan Çakır nereli, boyu ve yaşı kaç? İşte tüm detaylar

Ushan Çakır kimdir? Aile dizisinin oyuncusu Ushan Çakır kaç yaşında, nereli, boyu ve yaşı kaç?

Ünlü oyuncu Ushan Çakır son günlerde hayatıyla gündeme gelen isimler arasında bulunuyor. Ushan Çakır seyirci tarafından merak ediliyor. Aile dizisi oyuncusu kimdir, kaç yaşında, gibi sorularla oyuncunun kariyeri araştırılıyor. Peki aile dizisi oyuncusu Ushan Çakır nereli boyu ve yaşı kaç? Tüm merak edilenler

Ushan Çakır kimdir? Aile dizisinin oyuncusu Ushan Çakır kaç yaşında, nereli, boyu ve yaşı kaç?

USHAN ÇAKIR KİMDİR?

Ünlü oyuncu Ushan Çakır hayatı, Kırmızı Oda dizisinde Cem karakterini canlandıracak olması dolasıyla merak ediliyor. Dizi ilk bölümüyle bu akşam ekrana gelirken Ushan Çakır'ın hayatı internet üzerinden araştırılacak. Ushan Çakır, 23 Mayıs 1984 tarihinde İzmir, Karşıyaka'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunu olan Ushan Çakır, ilk oyunculuk deneyimini 2005 yılında rol aldığı Belalı Baldız dizisi ile yaşamıştır.

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Ushan Çakır kimdir? Aile dizisinin oyuncusu Ushan Çakır kaç yaşında, nereli, boyu ve yaşı kaç?

USHAN ÇAKIR'IN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER:

2018 – Ufak Tefek Cinayetler (Emre Çelen) (TV Dizisi)

2018 – I Am You (Dardun) (Sinema Filmi)

2018 – Masum Değiliz (Volkan) (TV Dizisi)

2017 – Kara Yazı (Mehmet Karahan) (TV Dizisi)

2017 – Cingöz Recai (Arsen) (Sinema Filmi)

2016-2017 – Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Hezarfen Ahmet Çelebi ) (TV Dizisi)

2015 – Kara Ekmek (Çetin) (TV Dizisi)

2014 – Kurt Seyit ve Şura (Celil Kamilof) (TV Dizisi)

2013 – Sev Beni (Cemal) (Sinema Filmi)

2013 – 20 Dakika (Özgür) (TV Dizisi)

2012 – Uzun Hikaye (Mustafa (Yetişkin)) (Sinema Filmi)

2012 – Kayıp Şehir (Nik Xhelilaj Seslendirmesi) (TV Dizisi)

2011 – 2012 – Leyla ile Mecnun (Arda) (TV Dizisi)

2011 – Dedemin İnsanları (Ozan (24 Yaş)) (Sinema Filmi)

2011 – Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi (Okan 2) (Sinema Filmi)

2010 – Kalp Ağrısı (Nihat) (TV Dizisi)

2010 – Aziz İstanbul (Sinema Filmi)2009 – Mukadderat (Stajyer) (Facebook Dizisi)

2009 – Kurban (TV Filmi)

2008 – Gece Gündüz (Yavuz) (TV Dizisi)

2008 – Başka Semtin Çocukları (Gürdal'ın Arkadaşı) (Sinema Filmi)

2007 – Kuzey Rüzgarı (Ali) (TV Dizisi)

2005 – Belalı Baldız (Barış) (TV Dizisi)

2003 – Evlat (Savaş)(TV Filmi)

2003 – Bir İstanbul Masalı (TV Dizisi)

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