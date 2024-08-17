Usta Yeşilçam oyuncusu hayatını kaybetti! Tuncay Akça kimdir, kaç yaşında, nerede ve neden vefat etti?

TUNCAY AKÇA KİMDİR?

Tuncay Akça, 16 Aralık 1963 yılında Kastamonu'da dünyaya geldi. Yeşilçam'da birçok karaktere hayat veren Tuncay Akça, daha çok küçükken oyunculuğa başlamıştı. Kariyerinin en parlak dönemi Hababam Sınıfı filmleriyle yaşayan usta oyuncu sayısız filmn ve sayısız rolle ekranlarda sevenleriyşe buluştu. Hayatını oyunculukla sürdüren sanatçı son dönemlerinde film ve sinema sektöründen uzak kaldı. Tuncay Akça, Selda Akça ile evlidir. Çiftin Mehmet ve Sena adında iki çocuğu var.