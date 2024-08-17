Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 17.08.2024 13:52 Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 13:52

Usta Yeşilçam oyuncusu hayatını kaybetti! Tuncay Akça kimdir, kaç yaşında, nerede ve neden vefat etti?

Yeşilçam ve sinemaseverleri üzen bir haber de Tuncay Akça'dan geldi. Aydemir Akbaş'ın vefat haberinden hemen sonra Aydemir Akbaş'ın vefat haberi gündeme düştü. 'Hababam Sınıfı' serisindeki 'Bacaksız' karakteriyle tanınan Tuncay Akça 17 Ağustos 2024 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Peki usta Yeşilçam oyuncusu Tuncay Akça kimdir, kaç yaşında ve neden vefat etti. Konuyla ilişkin detaylar ve daha fazlası haberde…

Usta Yeşilçam oyuncusu hayatını kaybetti! Tuncay Akça kimdir, kaç yaşında, nerede ve neden vefat etti?

Menajeri Kıvanç Terzioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vefat HABERİ duyurulan Tuncay Akça sevenlerini hüzne boğdu. Yeşilçam'ın efsane yapımlarından Hababam Sınıfı'nda 'Bacaksız' karakterine hayat veren oyuncu Tuncay Akça hayatını kaybettiği kamuoyuna duyuruldu. Birçok sinemasever ve Yeşilçam hayranı usta oyuncunun vefatına ilişkin araşatırmalara başladı. Tuncay Akça kimdir, kaç yaşında ve neden vefat etti?

Usta Yeşilçam oyuncusu hayatını kaybetti! Tuncay Akça kimdir, kaç yaşında, nerede ve neden vefat etti?

TUNCAY AKÇA VEFAT ETTİ!

17 Ağustos 2024 tarihinde Tuncay Akça'nın vefat haberi menajeri Kıvanç Terzioğlu'nun sosyal medya hesabında "Hababam Sınıfı'nın değerli oyuncusu Tuncay Akça'yı kaybettik. Ailesine sevenlerine başsağlığı diliyorum" paylaşımı ile vatandaşlara duyuruldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Usta Yeşilçam oyuncusu hayatını kaybetti! Tuncay Akça kimdir, kaç yaşında, nerede ve neden vefat etti?

TUNCAY AKÇA KİMDİR?

Tuncay Akça, 16 Aralık 1963 yılında Kastamonu'da dünyaya geldi. Yeşilçam'da birçok karaktere hayat veren Tuncay Akça, daha çok küçükken oyunculuğa başlamıştı. Kariyerinin en parlak dönemi Hababam Sınıfı filmleriyle yaşayan usta oyuncu sayısız filmn ve sayısız rolle ekranlarda sevenleriyşe buluştu. Hayatını oyunculukla sürdüren sanatçı son dönemlerinde film ve sinema sektöründen uzak kaldı. Tuncay Akça, Selda Akça ile evlidir. Çiftin Mehmet ve Sena adında iki çocuğu var.

Usta Yeşilçam oyuncusu hayatını kaybetti! Tuncay Akça kimdir, kaç yaşında, nerede ve neden vefat etti?

TUNCAY AKÇA KAÇ YAŞINDA VE NEDEN VEFAT ETTİ?

Tuncay Akça, 2024 yılında 60 yaşında hayatını kaybetmiştir. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Akça'nın ölüm nedeni olarak kalp krizi olarak açıklandı. Hayatını 60 yaşında kalp krizi nedeniyle kaybeden Akça, bugün Şakirin Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.

Usta Yeşilçam oyuncusu hayatını kaybetti! Tuncay Akça kimdir, kaç yaşında, nerede ve neden vefat etti?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA