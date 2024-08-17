Giriş Tarihi: 17.08.2024 13:52
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024
13:52
Usta Yeşilçam oyuncusu hayatını kaybetti! Tuncay Akça kimdir, kaç yaşında, nerede ve neden vefat etti?
Yeşilçam ve sinemaseverleri üzen bir haber de Tuncay Akça'dan geldi. Aydemir Akbaş'ın vefat haberinden hemen sonra Aydemir Akbaş'ın vefat haberi gündeme düştü. 'Hababam Sınıfı' serisindeki 'Bacaksız' karakteriyle tanınan Tuncay Akça 17 Ağustos 2024 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Peki usta Yeşilçam oyuncusu Tuncay Akça kimdir, kaç yaşında ve neden vefat etti. Konuyla ilişkin detaylar ve daha fazlası haberde…