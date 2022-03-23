Usta’nın ölüm defterinde Edebali var! Kuruluş Osman’da Şeyh Edebali ölecek mi, tarihte nasıl ve neden öldü?

Kuruluş Osman dizisinde Usta'nın ölüm defterinde Edebali var. Bu hafta dizide yaşanan gelişmeler vatandaşları tarihteki detayları araştırmaya yöneltti. Bu noktada "Kuruluş Osman'da Şeyh Edebali ölecek mi, tarihte nasıl ve neden öldü, Seda Yıldız diziden ayrılacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı-din bilgini tarihte; 120 yaşlarına kadar yaşamıştı. Peki, Kuruluş Osman'da Şeyh Edebali ölecek mi, tarihte nasıl ve neden öldü? İşte merak edilen o detaylar...