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Haberler Yaşam Usta'nın ölüm defterinde Edebali var! Kuruluş Osman'da Şeyh Edebali ölecek mi, tarihte nasıl ve neden öldü?
Giriş Tarihi: 23.03.2022 14:27 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 14:31

Usta'nın ölüm defterinde Edebali var! Kuruluş Osman'da Şeyh Edebali ölecek mi, tarihte nasıl ve neden öldü?

Kuruluş Osman dizisinde Usta'nın ölüm defterinde Edebali var. Bu hafta dizide yaşanan gelişmeler vatandaşları tarihteki detayları araştırmaya yöneltti. Bu noktada "Kuruluş Osman'da Şeyh Edebali ölecek mi, tarihte nasıl ve neden öldü, Seda Yıldız diziden ayrılacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı-din bilgini tarihte; 120 yaşlarına kadar yaşamıştı. Peki, Kuruluş Osman'da Şeyh Edebali ölecek mi, tarihte nasıl ve neden öldü? İşte merak edilen o detaylar...

Usta’nın ölüm defterinde Edebali var! Kuruluş Osman’da Şeyh Edebali ölecek mi, tarihte nasıl ve neden öldü?

Kuruluş Osman'da Şeyh Edebali'nin bu hafta Usta'nın ölüm defterinde yer almasıyla beraber "Kuruluş Osman'da Şeyh Edebali ölecek mi, diziden ayrıldı mı, tarihte nasıl ve neden öldü?" soruları gündeme taşındı. Ünlü oyuncu Seda Yıldız'ın canlandırdığı karakter Osmanlı Devleti'nin fikir babası olarak tarihte yer almaktadır. Gözler dizinin bu akşam yayınlanacak olan bölümüne çevrildi. Peki, Kuruluş Osman Şeyh Edebali tarihte ne zaman ve nasıl öldü? İşte tüm detaylar...

Usta’nın ölüm defterinde Edebali var! Kuruluş Osman’da Şeyh Edebali ölecek mi, tarihte nasıl ve neden öldü?

USTA'NIN ÖLÜM DEFTERİNDE EDEBALI VAR

Usta ise Osman'a karşı İbrahim Fakih rolünü layıkıyla oynamaya devam eder. Nikola, Cornelia ve Barkın'la büyük bir şeytan üçgeni oluşturan Usta'nın ölüm defterindeki isim artık Oğuz'un Işığı Şeyh Edebalı'dır.

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Usta’nın ölüm defterinde Edebali var! Kuruluş Osman’da Şeyh Edebali ölecek mi, tarihte nasıl ve neden öldü?

Osman Bey bunca olanın karşısında bir de Cornelia'nın kumpasıyla Mari'yi öldürmekten suçlanan Gündüz Bey'in masumiyeti ispat etmek zorundadır.

Gündüz Bey ve Ayşe Hatun'un akıbetleri ne olacaktır? Mari'nin ölümünden Gündüz Bey'i suçlayan Turgut Bey ve Kosses Osman Bey'in yanında durmaya devam edecekler midir?

Usta’nın ölüm defterinde Edebali var! Kuruluş Osman’da Şeyh Edebali ölecek mi, tarihte nasıl ve neden öldü?

ŞEYH EDEBALİ HAYATI

Şeyh Edebali, 1206 yılında doğmuş İslam ilahiyatçısı, din bilgini, Ahi şeyhi, Osman Gazi'nin kayınbabası ve hocasıdır. Osmanlı Devleti'nin kuruluş zamanlarını yaşamış olan Şeyh Edebali, Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu ve fikir babası olarak kabul edilmektedir.

Tefsir, hadis ve İslam hukuku konularında uzmanlaşan Edebali, Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Hacı Bektaş-ı Veli gibi dönemin büyükleri ile aynı zamanda yaşamıştır ve onlarla pek çok kez sohbet etme şansı bulmuştur. Bilecik'te bir dergah yaptırmış olan Şeyh Edebali, öğrenci yetiştirmekle ve halkı aydınlatmakla uğraşmıştır.

Usta’nın ölüm defterinde Edebali var! Kuruluş Osman’da Şeyh Edebali ölecek mi, tarihte nasıl ve neden öldü?

Türbede Şeyh Edebali ile birlikte, şeyhin neslinden altı büyük ve dört küçük sanduka vardır. Sanduka odasının haricinde iki oda daha bulunmaktadır. Türbe ve dergâh, Sultan II. Abdülhamid döneminde ve son olarak da 2012 yılında tadilat görmüştür.

Türbenin hemen yanında aynı tarihlerde inşa edildiği tahmin edilen, Osman Gazi'nin eşi Bala Hatun ve annesinin sandukalarının bulunduğu bir türbe daha bulunmaktadır.

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