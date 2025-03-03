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Uyuşturucu imalatı için 3 katlı villanın her odasını kullandılar! Piyasa değeri 15 milyon TL
Giriş Tarihi: 03.03.2025 09:22
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025
09:23
Uyuşturucu imalatı için 3 katlı villanın her odasını kullandılar! Piyasa değeri 15 milyon TL
Başakşehir'de polis Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi'nde bulunan bir villadan yoğun uyuşturucu madde kokusu geldiğine dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, villanın çevresinde yaklaşık 3 gün boyunca çalışma yaptı. Çalışmalar kapsamında 3 katlı villanın perdelerinin kapalı olduğu ve içeride hiçbir hareketin olmadığı belirlendi. Belirli zamanlarda şüpheli kişilerin eve girdiğinin görülmesi üzerine polis ekipleri villanın içerisi gözle görülemediği için merdivenle baca kısmına çıktı. Dronla villanın çevresini izleyen polis, içeride uyuşturucu madde imal edildiğini tespit etti.