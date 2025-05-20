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Haberler Yaşam Uyuşturucu kaçakçısı kedi suçüstü yakalandı: Üzerinden tam 236 gram esrar çıktı!
Giriş Tarihi: 20.05.2025 11:14 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 11:15

Uyuşturucu kaçakçısı kedi suçüstü yakalandı: Üzerinden tam 236 gram esrar çıktı!

Kosta Rika'daki bir cezaevinde güvenlik güçlerini şaşkına çeviren sıra dışı bir olay yaşandı. Cezaevi yetkilileri, mahkumların uyuşturucu maddeyi içeriye sokmak için bu kez alışılmadık bir yönteme başvurduğunu, bir kediyi uyuşturucu taşıyıcısı yani "kurye" olarak kullanıldıklarını ortaya çıkardı. Yetkililer, mahkumların teknolojiden uzak olmalarına rağmen son derece yaratıcı ve beklenmedik yöntemler geliştirdiğine dikkat çekti. Olay, cezaevindeki güvenlik önlemlerinin yeniden gözden geçirilmesine neden oldu. İşte detaylar...

Uyuşturucu kaçakçısı kedi suçüstü yakalandı: Üzerinden tam 236 gram esrar çıktı!

Kosta Rika'da yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, üzerinde küçük bir poşet çanta bağlı olan bir kedinin cezaevi çevresinde sürekli dolaşması üzerine görevliler durumu fark etti. Şüphelenilen kedi yakalanarak yapılan incelemede, çantanın içinde uyuşturucu madde bulundu. İlk tespitlere göre kedinin, dışarıdaki kişiler tarafından eğitilerek belirli hücrelere gidip geldiği düşünülüyor.

Uyuşturucu kaçakçısı kedi suçüstü yakalandı: Üzerinden tam 236 gram esrar çıktı!

CEZAEVİNDE AKILALMAZ SİSTEM

Kosta Rika Adalet Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Pococi Cezaevi'nde görevli gardiyanların Salı gecesi ilginç bir olayla karşılaştığını duyurdu. Açıklamaya göre, cezaevinin çevresindeki tel örgülerden atlamaya çalışan bir kedi fark edildi. Yakalanan kedinin sırtına yaklaşık 236 gram esrar ve 68 gram eroin bağlandığı tespit edildi.

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Uyuşturucu kaçakçısı kedi suçüstü yakalandı: Üzerinden tam 236 gram esrar çıktı!

"NARKO KEDİ"

Sosyal medyada 'narko kedi' adıyla tanınan kedi, sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla Ulusal Hayvan Sağlığı Servisi'ne teslim edildi.

Uyuşturucu kaçakçısı kedi suçüstü yakalandı: Üzerinden tam 236 gram esrar çıktı!

Kosta Rika Adalet Bakanlığı, müdahale eden görevlilerin hızlı ve etkili aksiyonları sayesinde kedinin yakalandığını ve taşıdığı paketlerin ele geçirildiğini, böylece bu maddelerin hedef noktalarına ulaşmasının önüne geçildiğini bildirdi.

Uyuşturucu kaçakçısı kedi suçüstü yakalandı: Üzerinden tam 236 gram esrar çıktı!

KOSTA RİKA HAPİSHANELERİNDE "NARKOTİK KEDİLER" ALARMI

Costa Rica Star gazetesinde yayımlanan son habere göre, Kosta Rika'daki bazı hapishanelerde mahkûmların evcil hayvanları yasa dışı işlerde kullandığı ortaya çıktı. Yetkililer, özellikle kedilerin uyuşturucu, sigara, nakit para ve elle yazılmış mesajları taşımakta kullanıldığını belirtti. Bu "narkotik kediler", cezaevi içinde serbestçe dolaşarak yasadışı maddeleri mahkûmlar arasında gizlice ulaştırıyor.