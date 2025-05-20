Uyuşturucu kaçakçısı kedi suçüstü yakalandı: Üzerinden tam 236 gram esrar çıktı!

Kosta Rika'da yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, üzerinde küçük bir poşet çanta bağlı olan bir kedinin cezaevi çevresinde sürekli dolaşması üzerine görevliler durumu fark etti. Şüphelenilen kedi yakalanarak yapılan incelemede, çantanın içinde uyuşturucu madde bulundu. İlk tespitlere göre kedinin, dışarıdaki kişiler tarafından eğitilerek belirli hücrelere gidip geldiği düşünülüyor.