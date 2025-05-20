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Uyuşturucu kaçakçısı kedi suçüstü yakalandı: Üzerinden tam 236 gram esrar çıktı!
Giriş Tarihi: 20.05.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
11:15
Uyuşturucu kaçakçısı kedi suçüstü yakalandı: Üzerinden tam 236 gram esrar çıktı!
Kosta Rika'daki bir cezaevinde güvenlik güçlerini şaşkına çeviren sıra dışı bir olay yaşandı. Cezaevi yetkilileri, mahkumların uyuşturucu maddeyi içeriye sokmak için bu kez alışılmadık bir yönteme başvurduğunu, bir kediyi uyuşturucu taşıyıcısı yani "kurye" olarak kullanıldıklarını ortaya çıkardı. Yetkililer, mahkumların teknolojiden uzak olmalarına rağmen son derece yaratıcı ve beklenmedik yöntemler geliştirdiğine dikkat çekti. Olay, cezaevindeki güvenlik önlemlerinin yeniden gözden geçirilmesine neden oldu. İşte detaylar...