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UZAK ŞEHİR 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Kanal D Uzak Şehir haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 13.01.2025 23:51
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025
23:51
UZAK ŞEHİR 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Kanal D Uzak Şehir haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?
Her pazartesi Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Uzak Şehir, 9. bölümüyle bu akşam izleyicileri ekran başına topladı. AyNA Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin senaryosunu Gülizar Irmak yazarken, yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız oturuyor. Diziyi büyük bir ilgiyle takip eden izleyiciler, haftaya yayınlanacak yeni bölümde neler yaşanacağını merakla bekliyor. Peki, Uzak Şehir'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı,yeni bölümde neler yaşanacak?