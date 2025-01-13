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Haberler Yaşam UZAK ŞEHİR 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Kanal D Uzak Şehir haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 13.01.2025 23:51 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 23:51

UZAK ŞEHİR 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Kanal D Uzak Şehir haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

Her pazartesi Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Uzak Şehir, 9. bölümüyle bu akşam izleyicileri ekran başına topladı. AyNA Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin senaryosunu Gülizar Irmak yazarken, yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız oturuyor. Diziyi büyük bir ilgiyle takip eden izleyiciler, haftaya yayınlanacak yeni bölümde neler yaşanacağını merakla bekliyor. Peki, Uzak Şehir'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı,yeni bölümde neler yaşanacak?

UZAK ŞEHİR 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Kanal D Uzak Şehir haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

Kanal D'nin Pazartesi akşamlarına damga vuran ve izleyiciden büyük ilgi gören dizisi Uzak Şehir, 9. bölüm sonrası yeni fragmanıyla gündemde. Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı dizinin son bölümü heyecanla takip edilirken, izleyiciler şimdi gözlerini 10. bölüm fragmanına çevirdi. Peki, Uzak Şehir 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, ayrıntılar...

UZAK ŞEHİR 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Kanal D Uzak Şehir haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

UZAK ŞEHİR 10. BÖLÜM FRAGMANI

Kanal D ile takip edilen Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandığında aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/@UzakSehirDizi

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UZAK ŞEHİR 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Kanal D Uzak Şehir haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Cihan kardeşini Ecmel'den korumak için tüm gücünü kullanmaya çalışırken çözmesi gerektiği "kuma" meselesinin de ciddiyetinin farkındadır. Sadakat'in zorla getirdiği Zeynep'in hayatını kurtarmak için Alya'nın yaptığı planla Cihan'ın hoşuna gitse de bu girişimin ikisini de yeni bir çıkmaza soktuğunun farkındadır.

UZAK ŞEHİR 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Kanal D Uzak Şehir haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

Kaya'nın Sedat'ı vurmasını fırsat bilen Ecmel ise boş durmaz, Zerrin'i yalan ifade vermek için zorlar. Zerrin anne ve babasının uyguladığı baskı altında ezilirken Kaya'ya karşı da duygularını yönetmekte zorlanır. Herkes nefesini tutup Zerrin'in Kaya'nın aleyhine mi ifade vereceğini yoksa kalbinin sesinden gidip gerçeği mi söyleyeceğini bekler..

UZAK ŞEHİR 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Kanal D Uzak Şehir haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

UZAK ŞEHİR KONUSU
Alya Albora, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek için cenazesi ve beş yaşındaki oğluyla Kanada'dan Mardin'deki Albora topraklarına gelir. Ancak bu gelişin bir dönüşü ve Albora'dan çıkışı yoktur.

Albora ailesinin başı Cihan Albora, Alya'nın çırpınışlarına kayıtsız kalmasa da çocuğunu alıp gitmesine izin vermez. Geçmişin karanlığı, saklanan sırlar ve bölgenin gerçeği ile yüzleşen Alya Albora, kendini kocasının ailesiyle büyük bir mücadele içinde bulur.

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