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Haberler Yaşam Uzak Şehir 10. bölüm izle! Kanal D ile Uzak Şehir son bölüm izle full HD
Giriş Tarihi: 20.01.2025 19:19 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 19:22

Uzak Şehir 10. bölüm izle! Kanal D ile Uzak Şehir son bölüm izle full HD

Kanal D ekranlarında her hafta pazartesi günü ekranlara gelen Uzak Şehir 10. bölüm izle araştırmaları ile takip edilmeye başladı. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerinde yer aldığı yapım Mardin'de geçiyor. Tansiyonu yüksek dizide yeni bölümde yaşanacaklar gündem oldu. İşte, Uzak Şehir son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz...

Uzak Şehir 10. bölüm izle! Kanal D ile Uzak Şehir son bölüm izle full HD

Uzak Şehir 10. bölüm izle ekranı başında yerler alındı. Kanada'dan Mardin'e uzayan bir hikayenin anlatıldığı dizide heyecan artıyor. Alya ve Cihan arasındaki gelişmeler takip edilirken Albora ailesinin aksiyonu bol yaşantısı dizi takipçilerinin gündeminde. İşte, Kanal D Uzak Şehir son bölüm izle 20 Ocak 2025...

Uzak Şehir 10. bölüm izle! Kanal D ile Uzak Şehir son bölüm izle full HD

UZAK ŞEHİR 10. BÖLÜM İZLE

Kanal D ile takip edilen Uzak Şehir'in yeni bölümünü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir/bolumler

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Uzak Şehir 10. bölüm izle! Kanal D ile Uzak Şehir son bölüm izle full HD

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM ÖZETİ

Kaya'nın cezaevine girmesi Albora'ların büyük sınavlarından biri olur. Avını bekleyen avcı gibi Kaya'yı bekleyen Ecmel'e karşı Cihan zekice bir plan düşünür. Kardeşinin hayatını korumak için attığı adım Albora ailesindeki her ferdin bir bedel ödemesini neden olacak mıdır?

Uzak Şehir 10. bölüm izle! Kanal D ile Uzak Şehir son bölüm izle full HD

Nare ve bebeğini kurtarmak için büyük çaba gösteren Şahin, karşısında Özkan'la Sadakat'i bulur. Sadakat gördüğü fotoğrafın hesabını Şahin'e sorarken cezasını da kızı Nare'ye keser. Nare iki ailenin arasında bitmek bilmeyen savaştan ve aldığı kötü haberden sonra iyice darmadağın olur. Ne düşüneceğini bilemeyen Nare kimseye haber vermeden hastaneden kaçar.

Uzak Şehir 10. bölüm izle! Kanal D ile Uzak Şehir son bölüm izle full HD

Nare'nin kaçışı Şahin'le beraber yeni bir karar almasına neden olurken hayat onlara bambaşka bir haber getirir. Albora ailesinde gelişen olaylar karşısında Alya ve Cihan beraber hareket ederken, Alya'nın Boran'ın yıllar önce çektiği videoyu izlemesiyle şok yaşar. Geleceğinin nasıl şekillendiğini anlayan Alya kimden nefret edecek, kimi haklı bulacaktır?

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