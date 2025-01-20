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Haberler Yaşam Uzak Şehir 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D Uzak Şehir fragmanı ile yeni bölümde neler olacak?
Giriş Tarihi: 20.01.2025 23:28 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 23:28

Uzak Şehir 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D Uzak Şehir fragmanı ile yeni bölümde neler olacak?

Uzak Şehir 11. bölüm fragmanı Kanal D ekranlarında sorgulanıyor. Cihan ve Alya çiftini takip eden dizi takipçileri Alboraların tansiyonu yüksek hikayesini izledikten sonra gelecek hafta için araştırmalara hız kazandırdı. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerinde yer aldığı yapım gündemde. Peki, Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Uzak Şehir 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D Uzak Şehir fragmanı ile yeni bölümde neler olacak?

Uzak Şehir 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak merak konusu. Kanal D ekranlarında yöneltilen fragman araştırmaları hız kazandı. Son bölüm ardından haftaya olacaklar gündemde. İşte, Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı hakkında merak edilenler...

Uzak Şehir 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D Uzak Şehir fragmanı ile yeni bölümde neler olacak?

UZAK ŞEHİR 10. BÖLÜM İZLE

Kanal D ile takip edilen Uzak Şehir'in yeni bölümünü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir/bolumler

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Uzak Şehir 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D Uzak Şehir fragmanı ile yeni bölümde neler olacak?

UZAK ŞEHİR 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D ile sorgulanan Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı.

Uzak Şehir 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D Uzak Şehir fragmanı ile yeni bölümde neler olacak?

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM ÖZETİ

Kaya'nın cezaevine girmesi Albora'ların büyük sınavlarından biri olur. Avını bekleyen avcı gibi Kaya'yı bekleyen Ecmel'e karşı Cihan zekice bir plan düşünür. Kardeşinin hayatını korumak için attığı adım Albora ailesindeki her ferdin bir bedel ödemesini neden olacak mıdır?

Uzak Şehir 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D Uzak Şehir fragmanı ile yeni bölümde neler olacak?

Nare ve bebeğini kurtarmak için büyük çaba gösteren Şahin, karşısında Özkan'la Sadakat'i bulur. Sadakat gördüğü fotoğrafın hesabını Şahin'e sorarken cezasını da kızı Nare'ye keser. Nare iki ailenin arasında bitmek bilmeyen savaştan ve aldığı kötü haberden sonra iyice darmadağın olur. Ne düşüneceğini bilemeyen Nare kimseye haber vermeden hastaneden kaçar.

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