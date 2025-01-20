Uzak Şehir 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D Uzak Şehir fragmanı ile yeni bölümde neler olacak?

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM ÖZETİ

Kaya'nın cezaevine girmesi Albora'ların büyük sınavlarından biri olur. Avını bekleyen avcı gibi Kaya'yı bekleyen Ecmel'e karşı Cihan zekice bir plan düşünür. Kardeşinin hayatını korumak için attığı adım Albora ailesindeki her ferdin bir bedel ödemesini neden olacak mıdır?