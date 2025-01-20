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Uzak Şehir 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D Uzak Şehir fragmanı ile yeni bölümde neler olacak?
Giriş Tarihi: 20.01.2025 23:28
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025
23:28
Uzak Şehir 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D Uzak Şehir fragmanı ile yeni bölümde neler olacak?
Uzak Şehir 11. bölüm fragmanı Kanal D ekranlarında sorgulanıyor. Cihan ve Alya çiftini takip eden dizi takipçileri Alboraların tansiyonu yüksek hikayesini izledikten sonra gelecek hafta için araştırmalara hız kazandırdı. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerinde yer aldığı yapım gündemde. Peki, Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?