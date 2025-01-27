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UZAK ŞEHİR 12. BÖLÜM FRAGMANI | Kanal D Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 27.01.2025 23:01
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
23:01
Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı, ekrana gelen son bölümün ardından gündeme geldi. Sevilen dizinin son bölümünde Albora ailesinin zor zamanları izleyenler derinden ekilirken, gözler yeni bölümde olacaklara çevrildi. Ozan Akbaba'nın Cihan, Sinem Ünsal'ın Alya karakterine hayat verdiği yapımda fragman heyecanı yaşanıyor. Peki, Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Uzak Şehir fragman haberleri...