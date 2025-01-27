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Haberler Yaşam UZAK ŞEHİR 12. BÖLÜM FRAGMANI | Kanal D Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 27.01.2025 23:01 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 23:01

UZAK ŞEHİR 12. BÖLÜM FRAGMANI | Kanal D Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı, ekrana gelen son bölümün ardından gündeme geldi. Sevilen dizinin son bölümünde Albora ailesinin zor zamanları izleyenler derinden ekilirken, gözler yeni bölümde olacaklara çevrildi. Ozan Akbaba'nın Cihan, Sinem Ünsal'ın Alya karakterine hayat verdiği yapımda fragman heyecanı yaşanıyor. Peki, Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Uzak Şehir fragman haberleri...

UZAK ŞEHİR 12. BÖLÜM FRAGMANI | Kanal D Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Sevilen dizinin son bölümünde ekrana gelenlerin ardından, dizinin sıkı takipçileri fragman araştırmasına başladı. Peki, Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayımlanır? İşte, Uzak şehir 12. bölüm fragman bilgisi!

UZAK ŞEHİR 12. BÖLÜM FRAGMANI | Kanal D Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

UZAK ŞEHİR 12. BÖLÜM FRAGMANI

Oyuncu kadrosu, hikayesi ve mekanları ile adından söz ettiren dizi Uzak Şehir, yeni bölüm fragmanı ile gündemde.

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UZAK ŞEHİR 12. BÖLÜM FRAGMANI | Kanal D Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KANAL D UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Merakla beklenen dizinin yeni bölüm fragmanını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla takip edebilirsiniz;

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir/fragmanlar

UZAK ŞEHİR 12. BÖLÜM FRAGMANI | Kanal D Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

UZAK ŞEHİR 11. BÖLÜM İZLE

Yapımını AyNa Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturduğu dizinin yeni bölümü için aşağıda yer alan bağlantıyı kullanabilirsiniz;

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir/bolumler

UZAK ŞEHİR 12. BÖLÜM FRAGMANI | Kanal D Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

UZAK ŞEHİR 11. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Boran'ın vasiyetini öğrenen Alya içindeki acıyla başa çıkamayıp öfkesini Boran'a ve Cihan'a yöneltir. Cihan Alya'nın isyanını dizginlemek için elinden geleni yapsa da Alya'yı sakinleştirmek kolay olmaz. Alya Boran'ın yaptığını bir ihanet olarak görür ve artık ona eskisi gibi bakamayacağını anlar.Nare, Şahin tarafından bir kere daha kör kuyuya atılınca içindeki aşkını sorgulamaya başlar. Şahin'in kaçmak için Nare'nin yanına gelmediğini öğrenen Sadakat duruma el koyar ve Nare ile Şahin'in kaderini yeniden belirler. Albora ailesinin zor zamanlar geçirdiği günlerde Cihan Deniz'in doğum gününün olması herkese bir nebze moral olur.

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