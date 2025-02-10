Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam UZAK ŞEHİR 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Kanal D Uzak Şehir haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 10.02.2025 23:14 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 23:14

UZAK ŞEHİR 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Kanal D Uzak Şehir haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

Her pazartesi Kanal D'de izleyiciyle buluşan Uzak Şehir, bu akşam yayınlanan 13. bölümüyle yine büyük ilgi gördü. Yapımcılığını AyNA Yapım'ın üstlendiği dizinin senaryosu Gülizar Irmak'a aitken, yönetmenliğini ise Ahmet Katıksız üstleniyor. Heyecan dolu gelişmelerin yaşandığı son bölümün ardından, izleyiciler şimdi gözlerini gelecek haftaki yeni bölüme çevirdi. Uzak Şehir'in 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor? İşte detaylar…

UZAK ŞEHİR 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Kanal D Uzak Şehir haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

Kanal D'nin Pazartesi akşamlarına damga vuran ve izleyicinin büyük ilgisini çeken dizisi Uzak Şehir, heyecan dolu bölümleriyle gündemde kalmaya devam ediyor. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı dizi, son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Şimdi ise dizinin 14. bölümüne dair gelişmeler merak konusu. Peki, Uzak Şehir 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

UZAK ŞEHİR 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Kanal D Uzak Şehir haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

UZAK ŞEHİR 14. BÖLÜM FRAGMANI

Kanal D ile takip edilen Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandığında aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/@UzakSehirDizi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
UZAK ŞEHİR 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Kanal D Uzak Şehir haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Akşam dışarı çıkmaya hazırlanan Alya, Cihan engeline takılınca ikili arasında tatlı sert bir atışma yaşanıyor! Alya'nın Mine'nin evine gittiğini öğrenen Cihan daha da sinirleniyor. Mine neden Alya ile yakınlık kurmaya çalışıyor?

UZAK ŞEHİR 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Kanal D Uzak Şehir haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

UZAK ŞEHİR KONUSU
Alya Albora, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek için cenazesi ve beş yaşındaki oğluyla Kanada'dan Mardin'deki Albora topraklarına gelir. Ancak bu gelişin bir dönüşü ve Albora'dan çıkışı yoktur.

Albora ailesinin başı Cihan Albora, Alya'nın çırpınışlarına kayıtsız kalmasa da çocuğunu alıp gitmesine izin vermez. Geçmişin karanlığı, saklanan sırlar ve bölgenin gerçeği ile yüzleşen Alya Albora, kendini kocasının ailesiyle büyük bir mücadele içinde bulur.

UZAK ŞEHİR 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Kanal D Uzak Şehir haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

UZAK ŞEHİR OYUNCU KADROSU

Uzak Şehir'in oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor.

SON DAKİKA