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UZAK ŞEHİR 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Kanal D Uzak Şehir haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 10.02.2025 23:14
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
23:14
UZAK ŞEHİR 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Kanal D Uzak Şehir haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?
Her pazartesi Kanal D'de izleyiciyle buluşan Uzak Şehir, bu akşam yayınlanan 13. bölümüyle yine büyük ilgi gördü. Yapımcılığını AyNA Yapım'ın üstlendiği dizinin senaryosu Gülizar Irmak'a aitken, yönetmenliğini ise Ahmet Katıksız üstleniyor. Heyecan dolu gelişmelerin yaşandığı son bölümün ardından, izleyiciler şimdi gözlerini gelecek haftaki yeni bölüme çevirdi. Uzak Şehir'in 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor? İşte detaylar…