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Haberler Yaşam YENİ BÖLÜM! Uzak Şehir 15. bölüm izle HD: Kanal D ile Uzak Şehir son bölüm izle
Giriş Tarihi: 24.02.2025 20:18 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 20:18

YENİ BÖLÜM! Uzak Şehir 15. bölüm izle HD: Kanal D ile Uzak Şehir son bölüm izle

Kanal D ekranlarında her hafta pazartesi günü yayımlanan Uzak Şehir 15. bölüm izle ekranı başında takip ediliyor. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerinde yer aldığı dizi Alya ve Cihan'ın hikayesini ekranlara taşıyor. 24 Şubat 2025 tarihli bölüm gündemde. İşte, Uzak Şehir son bölüm izle tek parça, kesintisiz, full HD...

YENİ BÖLÜM! Uzak Şehir 15. bölüm izle HD: Kanal D ile Uzak Şehir son bölüm izle

Uzak Şehir 15. bölüm izle Kanal D ekranlarında takip ediliyor. Pazartesileri izlenen yapımda Alboralar için dengeler değişiyor. Her bölümde tansiyon biraz daha yükseliyor. İşte, Uzak Şehir son bölüm izle ekranı...

YENİ BÖLÜM! Uzak Şehir 15. bölüm izle HD: Kanal D ile Uzak Şehir son bölüm izle

UZAK ŞEHİR 15. BÖLÜM İZLE

Kanal D ile 24 Şubat 2025 tarihli yeni bölümü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir/bolumler

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YENİ BÖLÜM! Uzak Şehir 15. bölüm izle HD: Kanal D ile Uzak Şehir son bölüm izle

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM ÖZETİ

Cihan'ın Mine'nin evine gelmesi Alya'nın içinde büyüttüğü kuşkuyu daha da derinleştirirken aklından çıkaramadığı soruyu da sormasına neden olur. Kaya'nın Zerrin'i kaçırması Albora ailesine yeni bir düşman daha kazandırtır. Mahmut'la bir olan Ecmel,

YENİ BÖLÜM! Uzak Şehir 15. bölüm izle HD: Kanal D ile Uzak Şehir son bölüm izle

Kaya için ölüm fermanı çıkartırken Cihan kardeşini bulmak için elinden geleni yapar. Kaya evlilik planını gizlice gerçekleştirmeye çalışırken karşısına çıkan davetsiz misafir olayların seyrini değiştirmeye neden olacaktır. Cihan bir yandan kardeşini ararken bir yandan da aşiretlerin çıkardığı ayaklanmayı bastırmakla uğraşır.

YENİ BÖLÜM! Uzak Şehir 15. bölüm izle HD: Kanal D ile Uzak Şehir son bölüm izle

Şahin'in Cihan'a baş kaldırması durumları daha da kötüleştirirken Nare Şahin'deki değişimden korkmaya başlar. Cihan ailesini üzerlerinde dolaşan kara bulutlarından korumaya çalışırken Mine'den gelecek olan tehlikeden habersizdir.

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