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UZAK ŞEHİR 20. BÖLÜM İZLE! Kanal D ile Uzak Şehir son bölüm izle, tek parça!
Giriş Tarihi: 07.04.2025 17:45
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025
17:45
UZAK ŞEHİR 20. BÖLÜM İZLE! Kanal D ile Uzak Şehir son bölüm izle, tek parça!
Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, 7 Nisan Pazartesi günü 20. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı dizinin son bölümünde, Alya'nın annesi Fikriye'nin gelişiyle birlikte aile içindeki dengeler sarsılıyor. Bu duygusal ve sürükleyici bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Uzak Şehir 20. bölümü tek parça ve full HD izle seçenekleri!