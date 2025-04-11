Haberler
Yaşam
Uzak Şehir 20. bölüm izle! Kanal D Uzak Şehir 20. bölümü tek parça ve full HD izle seçenekleri!
Giriş Tarihi: 11.04.2025 01:18
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025
01:19
Uzak Şehir 20. bölüm izle! Kanal D Uzak Şehir 20. bölümü tek parça ve full HD izle seçenekleri!
Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, 7 Nisan Pazartesi günü 20. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı dizinin son bölümünde, Alya'nın annesi Fikriye'nin gelişiyle birlikte aile içindeki dengeler sarsılıyor. Bu duygusal ve sürükleyici bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Uzak Şehir 20. bölümü tek parça ve full HD izle seçenekleri!