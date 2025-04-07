Haberler
Yaşam
UZAK ŞEHİR 20. YENİ BÖLÜM İZLE TEK PARÇA | Uzak Şehir son bölüm izle, kesintisiz, HD!
Giriş Tarihi: 07.04.2025 18:41
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025
18:43
UZAK ŞEHİR 20. YENİ BÖLÜM İZLE TEK PARÇA | Uzak Şehir son bölüm izle, kesintisiz, HD!
Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, 7 Nisan Pazartesi günü 20. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı dizinin son bölümünde, Alya'nın annesi Fikriye'nin gelişiyle birlikte aile içindeki dengeler sarsılıyor. Bu duygusal ve sürükleyici bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Uzak Şehir 20. bölümü tek parça ve full HD izle seçenekleri!