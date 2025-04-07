UZAK ŞEHİR 20. YENİ BÖLÜM İZLE TEK PARÇA | Uzak Şehir son bölüm izle, kesintisiz, HD!

Nare, imkansız aşkı için hiç korkmadan karşısına annesi Sadakat'i alırken Şahin bu sefer onu bu yolda yalnız bırakmaz. Kendi gibi aynı imkansızlığın içinde olan Kaya'ya gizliden destek veren Şahin, Zerrin için son bir iyilik yaptığının bilincindedir.