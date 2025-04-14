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Uzak Şehir 22. bölüm fragmanı: Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?
Giriş Tarihi: 14.04.2025 22:31
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025
22:31
Uzak Şehir 22. bölüm fragmanı: Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?
Uzak Şehir dizisinin 22. bölüm fragman arayışları hız kazandı. Bu hafta ekrana gelen son bölümde Alya ve Cihan'ın duygu yüklü anları izleyiciyi derinden etkiledi. Duygusal sahneleriyle sosyal medyada da gündem olan bölümün ardından, diziseverler gözlerini gelecek haftanın fragmanına çevirdi. Peki, Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?