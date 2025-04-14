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Haberler Yaşam Uzak Şehir 22. bölüm fragmanı: Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?
Giriş Tarihi: 14.04.2025 22:31 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 22:31

Uzak Şehir 22. bölüm fragmanı: Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Uzak Şehir dizisinin 22. bölüm fragman arayışları hız kazandı. Bu hafta ekrana gelen son bölümde Alya ve Cihan'ın duygu yüklü anları izleyiciyi derinden etkiledi. Duygusal sahneleriyle sosyal medyada da gündem olan bölümün ardından, diziseverler gözlerini gelecek haftanın fragmanına çevirdi. Peki, Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Uzak Şehir 22. bölüm fragmanı: Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Uzak Şehir 22. bölüm fragmanı gündemdeki yerini aldı. Bu hafta yayınlanan son bölümde Alya ile Cihan arasındaki duygusal sahneler seyircileri ekran başına kilitledi. Şimdi gözler, dizinin yeni bölüm fragmanına çevrilmiş durumda. Sevilen dizinin başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal paylaşıyor. Peki, Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Uzak Şehir 22. bölüm fragmanı: Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

UZAK ŞEHİR 22. BÖLÜM FRAGMANI

Yapımını AyNa Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor.

Her hafta Pazartesi günleri seyirci ile buluşan Uzak Şehir, yeni bölüm fragmanı ile gündemde.

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Uzak Şehir 22. bölüm fragmanı: Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uzak Şehir dizisinin 22. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Uzak Şehir 22. bölüm fragmanı: Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alya Cihan Deniz'in bulunmasından sonra rahat bir nefes alırken Cihan'ın gösterdiği mücadele en çok Alya'yı etkiler. Cihan Deniz onu kurtaran amcasına artık "Baba" diye hitap etmeye karar vermesi Alya ile Cihan'ın duygularının da karışmasına neden olur.

Uzak Şehir 22. bölüm fragmanı: Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Bir yandan annesiyle de ilgilenmek durumunda kalan Alya, Fikriye'nin hastalığı karşısında kayıtsız kalamaz. Onu yalnız başına bırakmama kararını alırken bu konuda en büyük destekçisi de Cihan olur.