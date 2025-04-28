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Haberler Yaşam UZAK ŞEHİR 23. BÖLÜM İZLE: 28 Nisan Kanal D ekranı ile Uzak Şehir yeni bölüm HD izle ekranı
Giriş Tarihi: 28.04.2025 17:24 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 17:24

UZAK ŞEHİR 23. BÖLÜM İZLE: 28 Nisan Kanal D ekranı ile Uzak Şehir yeni bölüm HD izle ekranı

Kanal D'nin Mardin'de çekilen ve büyük ilgiyle izlenen dizisi Uzak Şehir, bu akşam izleyicilerini heyecan dolu bir bölümle ekran başına çağırıyor. Yeni bölümde, Alboralar ailesinin liderliğini elinde tutmak isteyen Şahin, bu amacından vazgeçmeyerek Cihan'a karşı meydan okur. Sadakat'in ise farklı bir planı vardır: Alya'nın annesini konağa getirerek, Cihan ve Alya'yı yüzleştirmek. Uzak Şehir, 23. bölümüyle 28 Nisan 2025 Pazartesi akşamı Kanal D'de ekranlarda olacak. İşte, dizinin yeni bölümünü izleyebilmeniz için detaylar...

UZAK ŞEHİR 23. BÖLÜM İZLE: 28 Nisan Kanal D ekranı ile Uzak Şehir yeni bölüm HD izle ekranı

"Uzak Şehir", etkileyici senaryosu, güçlü oyuncu kadrosu ve özgün atmosferiyle izleyicileri ekran başına çekmeye devam ediyor. AyNa Yapım'ın üretimi olan dizinin senaryosunu Gülizar Irmak kaleme alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız üstleniyor. Her bölümde gerilimi ve duygusal yoğunluğu doruğa çıkaran dizi, 23. bölümüyle ekranlara gelecek. Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir'in yeni bölümünü kaçırmamak için detaylar haberin devamında...

UZAK ŞEHİR 23. BÖLÜM İZLE: 28 Nisan Kanal D ekranı ile Uzak Şehir yeni bölüm HD izle ekranı

UZAK ŞEHİR 23. BÖLÜM İZLE

28 Nisan 2025 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir

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UZAK ŞEHİR 23. BÖLÜM İZLE: 28 Nisan Kanal D ekranı ile Uzak Şehir yeni bölüm HD izle ekranı

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Nare'nin arafta kalması herkesin kendiyle iç hesaplaşma yaşamasına neden olur. Hayata tekrar tutunabilmesi için Fidan'ın yardımına ihtiyacı olan Nare'ye o el uzatılmayacaktır. Cihan'la Alya Nare'nin yaşaması için gereken her şeyi çözümü bulsalar da hayat onlara kötü bir sürpriz hazırlar.

UZAK ŞEHİR 23. BÖLÜM İZLE: 28 Nisan Kanal D ekranı ile Uzak Şehir yeni bölüm HD izle ekranı

Tüm Albora halkı Nare için seferber olurken onun yaşama bağlamak için kendini feda eden kişi çok da uzaklardan gelmez. Bu kişi ne yazık ki Nare'yle Şahin'in tekrar bir araya gelip gelemeyeceğini de belirleyen kişi olacaktır.

UZAK ŞEHİR 23. BÖLÜM İZLE: 28 Nisan Kanal D ekranı ile Uzak Şehir yeni bölüm HD izle ekranı

Alya'nın annesine geçmişte gönderdiği fotoğraftan şüphelenip bu durumu sorgulaması Fikriye'yi iyice köşeye sıkıştırır. Fikriye artık Halis'le aralarındaki hesabı kapatmak için karşısına geçtiğinde bu konuşmaya şahit olan kişi ikisi için de beklenmedik olur.