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UZAK ŞEHİR 23. BÖLÜM İZLE: 28 Nisan Kanal D ekranı ile Uzak Şehir yeni bölüm HD izle ekranı
Giriş Tarihi: 28.04.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025
17:24
UZAK ŞEHİR 23. BÖLÜM İZLE: 28 Nisan Kanal D ekranı ile Uzak Şehir yeni bölüm HD izle ekranı
Kanal D'nin Mardin'de çekilen ve büyük ilgiyle izlenen dizisi Uzak Şehir, bu akşam izleyicilerini heyecan dolu bir bölümle ekran başına çağırıyor. Yeni bölümde, Alboralar ailesinin liderliğini elinde tutmak isteyen Şahin, bu amacından vazgeçmeyerek Cihan'a karşı meydan okur. Sadakat'in ise farklı bir planı vardır: Alya'nın annesini konağa getirerek, Cihan ve Alya'yı yüzleştirmek. Uzak Şehir, 23. bölümüyle 28 Nisan 2025 Pazartesi akşamı Kanal D'de ekranlarda olacak. İşte, dizinin yeni bölümünü izleyebilmeniz için detaylar...