Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam UZAK ŞEHİR 23.BÖLÜM FRAGMANI: Uzak Şehir yeni bölüm tanıtımı yayımlandı mı, izleyicileri haftaya neler bekliyor?
Giriş Tarihi: 21.04.2025 23:08 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 23:08

UZAK ŞEHİR 23.BÖLÜM FRAGMANI: Uzak Şehir yeni bölüm tanıtımı yayımlandı mı, izleyicileri haftaya neler bekliyor?

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan, başrollerini Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı Uzak Şehir dizisinin 23. bölüm fragmanı merak konusu oldu. Bu haftaki bölümde Alya'nın annesiyle ilgili geçmişin karanlık sırları gün yüzüne çıkarken, Mine'nin ilerleyen hamileliği hikâyeye yeni bir boyut kattı. Duygusal ve tansiyonu yüksek sahneleriyle sosyal medyada geniş yankı uyandıran son bölümün ardından izleyiciler, yeni fragmanı heyecanla beklemeye başladı. Peki, Uzak Şehir yeni bölüm tanıtımı yayımlandı mı, izleyicileri haftaya neler bekliyor?

UZAK ŞEHİR 23.BÖLÜM FRAGMANI: Uzak Şehir yeni bölüm tanıtımı yayımlandı mı, izleyicileri haftaya neler bekliyor?

Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı Uzak Şehir, 22. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Cihan ve Alya arasındaki bağ giderek derinleşirken, Boran'ın ölümüyle ilgili gizemli detaylar yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Tansiyonu yüksek gelişmeler, yeni bölüme dair merakı artırdı. Şimdi gözler gelecek haftanın tanıtım fragmanında. Peki, Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

UZAK ŞEHİR 23.BÖLÜM FRAGMANI: Uzak Şehir yeni bölüm tanıtımı yayımlandı mı, izleyicileri haftaya neler bekliyor?

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uzak Şehir, pazartesi akşamları yeni bölümleri ile Kanal D'de ekrana gelmeye devam ediyor. Dizinin yeni bölüm fragmanlarını aşağıda yer alan resmi site aracılığıyla fragmanı ve yeni bölümleri takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir/fragmanlar

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
UZAK ŞEHİR 23.BÖLÜM FRAGMANI: Uzak Şehir yeni bölüm tanıtımı yayımlandı mı, izleyicileri haftaya neler bekliyor?

SON BÖLÜM ÖZETİ

Cihan Alya'nın annesiyle ilgili kaygılarını dindirmek için gizlice yaptığı araştırma sonunda Fikriye'nin cezaevine girdiğini öğrenir. Alya'nın güvenliği için elini kana bulayan Fikriye, kızından yıllar sonra af diler. Alya yıllardır sonra öğrendiği gerçeğin altından kalkmakta zorlanırken ona tüm şefkatiyle yaklaşan Cihan olur. Alya yine de annesine güvenmekte zorlanırken Fikriye'yi yine güvenini sarsacak durumlar içinde bulur.

UZAK ŞEHİR 23.BÖLÜM FRAGMANI: Uzak Şehir yeni bölüm tanıtımı yayımlandı mı, izleyicileri haftaya neler bekliyor?

Demir ise kendi nefreti ve öfkesiyle yüzleşirken, Zerrin'in de buna tanık eder. Zerrin ilk defa Demir'in kalbindeki yarasını görürken acılarının da benzer olduğunu anlar. Özkan da Nare'nin boşanma korkusuyla Demir'le ittifak kurar.

UZAK ŞEHİR 23.BÖLÜM FRAGMANI: Uzak Şehir yeni bölüm tanıtımı yayımlandı mı, izleyicileri haftaya neler bekliyor?

Haberi alan Şahin, Demir'in karşısına geçerken Nare de onunla hareket eder. Özkan'ın Nare'yi bırakmamak için her türlü yolu denemesi Nare'yi artık çaresiz bırakır. Sadakat ve Özkan'ın engellemelerine dayanamayan Nare bunun bedelini kendine ödetir.