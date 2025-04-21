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UZAK ŞEHİR 23.BÖLÜM FRAGMANI: Uzak Şehir yeni bölüm tanıtımı yayımlandı mı, izleyicileri haftaya neler bekliyor?
Giriş Tarihi: 21.04.2025 23:08
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025
23:08
UZAK ŞEHİR 23.BÖLÜM FRAGMANI: Uzak Şehir yeni bölüm tanıtımı yayımlandı mı, izleyicileri haftaya neler bekliyor?
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan, başrollerini Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı Uzak Şehir dizisinin 23. bölüm fragmanı merak konusu oldu. Bu haftaki bölümde Alya'nın annesiyle ilgili geçmişin karanlık sırları gün yüzüne çıkarken, Mine'nin ilerleyen hamileliği hikâyeye yeni bir boyut kattı. Duygusal ve tansiyonu yüksek sahneleriyle sosyal medyada geniş yankı uyandıran son bölümün ardından izleyiciler, yeni fragmanı heyecanla beklemeye başladı. Peki, Uzak Şehir yeni bölüm tanıtımı yayımlandı mı, izleyicileri haftaya neler bekliyor?