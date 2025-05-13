UZAK ŞEHİR 25.BÖLÜM İZLE: "Daha önce yıktım anlamadı, yakarım!" Kanal D ile Uzak Şehir son bölüm izle tek parça

Alya bu çatışmanın ortasında kalırken, Cihan, Alya'yı kurtarmak için kendi canını siper etmekten asla korkmaz. İşlerin bu denli büyümesi Cihan'a tek şeyi düşündürür; Boran'ın katiline çok yaklaştığı… Emin adımlarla bu bilinmezliği çözmek için ilerleyen Cihan, Alya'nın hiç yaşamadığı bir acıyı yaşayacağından henüz habersizdir.