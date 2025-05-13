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Haberler Yaşam UZAK ŞEHİR 25.BÖLÜM İZLE TEK PARÇA: Kanal D ile Uzak Şehir son bölüm izle! "Daha önce yıktım anlamadı, yakarım!"
Giriş Tarihi: 13.05.2025 19:08 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 19:08

UZAK ŞEHİR 25.BÖLÜM İZLE TEK PARÇA: Kanal D ile Uzak Şehir son bölüm izle! "Daha önce yıktım anlamadı, yakarım!"

Kanal D'nin her pazartesi akşamı yayınlanan dizisi Uzak Şehir 25. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı dizi yeni bölümüyle yine nefesleri kesti. Cihan'ın cezaevinden çıkmasının ardından yaşanan çarpıcı gelişmeler, Alya ve Sadakat arasındaki gerilimi tırmandırdı. Diziyi kaçıran ya da yeniden izlemek isteyenler ise Uzak Şehir 25. bölüm izle ekranı için araştırmalarına hız kazandırdı. İşte, Uzak Şehir son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri...

UZAK ŞEHİR 25.BÖLÜM İZLE TEK PARÇA: Kanal D ile Uzak Şehir son bölüm izle! Daha önce yıktım anlamadı, yakarım!

Uzak Şehir, her pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Bu haftaki bölümde, Cihan cezaevinden çıktığında Alya'nın yanında olup onu Sadakat'e karşı ezdirmemek için annesini karşısına almaktan geri durmaz. Sadakat, Alya'yı kendi başına yıkmanın zor olacağını anladığından umudunu Mine'ye bağlar. İşte, Uzak Şehir 25. bölüm izle tek parça, full HD, donmadan, kesintisiz...

UZAK ŞEHİR 25.BÖLÜM İZLE TEK PARÇA: Kanal D ile Uzak Şehir son bölüm izle! Daha önce yıktım anlamadı, yakarım!

UZAK ŞEHİR 25. BÖLÜM İZLE

12 Mayıs 2025 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir

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UZAK ŞEHİR 25.BÖLÜM İZLE TEK PARÇA: Kanal D ile Uzak Şehir son bölüm izle! Daha önce yıktım anlamadı, yakarım!

UZAK ŞEHİR 25. BÖLÜM KONUSU

Cihan cezaevinden çıktığında Alya'nın yanında olup onu Sadakat'e karşı ezdirmemek için annesini karşısına almaktan geri durmaz. Sadakat, Alya'yı kendi başına yıkmanın zor olacağını anladığından umudunu Mine'ye bağlar. Cihan her taraftan kuşatılırken, içeriden kaynayan Albora'ya karşı da savaşmak durumunda kalır.

UZAK ŞEHİR 25.BÖLÜM İZLE TEK PARÇA: Kanal D ile Uzak Şehir son bölüm izle! Daha önce yıktım anlamadı, yakarım!

Alya bu çatışmanın ortasında kalırken, Cihan, Alya'yı kurtarmak için kendi canını siper etmekten asla korkmaz. İşlerin bu denli büyümesi Cihan'a tek şeyi düşündürür; Boran'ın katiline çok yaklaştığı… Emin adımlarla bu bilinmezliği çözmek için ilerleyen Cihan, Alya'nın hiç yaşamadığı bir acıyı yaşayacağından henüz habersizdir.

UZAK ŞEHİR 25.BÖLÜM İZLE TEK PARÇA: Kanal D ile Uzak Şehir son bölüm izle! Daha önce yıktım anlamadı, yakarım!