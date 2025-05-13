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UZAK ŞEHİR 25.BÖLÜM İZLE TEK PARÇA: Kanal D ile Uzak Şehir son bölüm izle! "Daha önce yıktım anlamadı, yakarım!"
Giriş Tarihi: 13.05.2025 19:08
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
19:08
UZAK ŞEHİR 25.BÖLÜM İZLE TEK PARÇA: Kanal D ile Uzak Şehir son bölüm izle! "Daha önce yıktım anlamadı, yakarım!"
Kanal D'nin her pazartesi akşamı yayınlanan dizisi Uzak Şehir 25. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı dizi yeni bölümüyle yine nefesleri kesti. Cihan'ın cezaevinden çıkmasının ardından yaşanan çarpıcı gelişmeler, Alya ve Sadakat arasındaki gerilimi tırmandırdı. Diziyi kaçıran ya da yeniden izlemek isteyenler ise Uzak Şehir 25. bölüm izle ekranı için araştırmalarına hız kazandırdı. İşte, Uzak Şehir son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri...