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UZAK ŞEHİR 26. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: "Alya bana nefes oldu!" Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayında!
Giriş Tarihi: 13.05.2025 19:36
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
19:37
UZAK ŞEHİR 26. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: "Alya bana nefes oldu!" Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayında!
Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Uzak Şehir 26. bölüm fragmanıyla merak konusu oldu. Son bölümde Alya ve Cihan'ın duygusal sahneleri sosyal medyada gündem olurken "Uzak Şehir 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Yeni bölümde neler olacağına dair ipuçları arayan diziseverler gözlerini gelecek haftanın fragmanına çevirdi. İşte, Uzak Şehir 26. Bölüm Fragmanı ile ilgili detaylar.