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Haberler Yaşam UZAK ŞEHİR 26. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: "Alya bana nefes oldu!" Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayında!
Giriş Tarihi: 13.05.2025 19:36 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 19:37

UZAK ŞEHİR 26. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: "Alya bana nefes oldu!" Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayında!

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Uzak Şehir 26. bölüm fragmanıyla merak konusu oldu. Son bölümde Alya ve Cihan'ın duygusal sahneleri sosyal medyada gündem olurken "Uzak Şehir 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Yeni bölümde neler olacağına dair ipuçları arayan diziseverler gözlerini gelecek haftanın fragmanına çevirdi. İşte, Uzak Şehir 26. Bölüm Fragmanı ile ilgili detaylar.

UZAK ŞEHİR 26. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Alya bana nefes oldu! Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayında!

Uzak Şehir 26. bölüm fragmanı gündemde. Bu hafta yayınlanan son bölümde Cihan'ın cezaevinden çıkmasının ardından yaşanan çarpıcı gelişmeler, Alya ve Sadakat arasındaki gerilimi tırmandırdı. Ardından gözler dizinin yeni bölüm tanıtım fragmanına çevrildi. Peki, Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak? İşte, Uzak Şehir 26. bölüm fragmanı izle ekranı.

UZAK ŞEHİR 26. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Alya bana nefes oldu! Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayında!

UZAK ŞEHİR 26. BÖLÜM FRAGMANI

Yapımını AyNa Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor.

Her hafta Pazartesi günleri seyirci ile buluşan Uzak Şehir'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

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UZAK ŞEHİR 26. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Alya bana nefes oldu! Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayında!

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uzak Şehir dizisinin 26. bölüm fragmanı yayınlandı!

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir/fragmanlar

UZAK ŞEHİR 26. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Alya bana nefes oldu! Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayında!

UZAK ŞEHİR 25. BÖLÜM KONUSU

Cihan cezaevinden çıktığında Alya'nın yanında olup onu Sadakat'e karşı ezdirmemek için annesini karşısına almaktan geri durmaz. Sadakat, Alya'yı kendi başına yıkmanın zor olacağını anladığından umudunu Mine'ye bağlar. Cihan her taraftan kuşatılırken, içeriden kaynayan Albora'ya karşı da savaşmak durumunda kalır.

UZAK ŞEHİR 26. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Alya bana nefes oldu! Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayında!

Alya bu çatışmanın ortasında kalırken, Cihan, Alya'yı kurtarmak için kendi canını siper etmekten asla korkmaz. İşlerin bu denli büyümesi Cihan'a tek şeyi düşündürür; Boran'ın katiline çok yaklaştığı… Emin adımlarla bu bilinmezliği çözmek için ilerleyen Cihan, Alya'nın hiç yaşamadığı bir acıyı yaşayacağından henüz habersizdir.