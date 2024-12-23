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Uzak Şehir 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı gündemde
Giriş Tarihi: 23.12.2024 23:03
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024
23:05
Uzak Şehir 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı gündemde
Uzak Şehir 8. bölüm fragmanı için araştırmalar yeni bölüm sonrası hız kazandı. Alya ve Cihan'ın ilişkisini takip edenler gelecek hafta olacaklara odaklandı. Tansiyonu yüksek bölümün ardından haftaya yaşanacaklar merak konusu. Konuyla ilgili gözler Kanal D ekranlarına döndü. Peki, Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?