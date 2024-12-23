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Haberler Yaşam Uzak Şehir 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı gündemde
Giriş Tarihi: 23.12.2024 23:03 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 23:05

Uzak Şehir 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı gündemde

Uzak Şehir 8. bölüm fragmanı için araştırmalar yeni bölüm sonrası hız kazandı. Alya ve Cihan'ın ilişkisini takip edenler gelecek hafta olacaklara odaklandı. Tansiyonu yüksek bölümün ardından haftaya yaşanacaklar merak konusu. Konuyla ilgili gözler Kanal D ekranlarına döndü. Peki, Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Uzak Şehir 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı gündemde

Uzak Şehir 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı Kanal D ekranlarında araştırılıyor. Her hafta pazartesi günleri ekranlara gelmeye başlayan yapımda yeni bölümde yaşanacaklar dizi takipçilerinin gündeminde. İşte, Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı hakkında merak edilenler...

Uzak Şehir 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı gündemde

UZAK ŞEHİR 7. BÖLÜM İZLE

Kanal D ekranlarında yayımlanan dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir/bolumler

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Uzak Şehir 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı gündemde

UZAK ŞEHİR 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D ekranlarında sorgulanan Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı.

Uzak Şehir 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı gündemde

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM ÖZETİ

Alya çocuğunun geleceği için Cihan'la nikah masasına oturması Sadakat 'in nefretini iyice körükler. Sadakat Alya'ya dünyayı zindan etmek için eziyetlerinin dozunu git gide arttırsa da Alya bu cephedeki savaşını korkmadan sürdürür. Cihan Deniz'i bir Albora gibi büyütmeye ant içmiş olan Sadakat, Alya'yı hiçe sayarak bu yeminini gerçekleştirmek için ilk adımını atar ve Alya bu toprakların gerçeğiyle bir kere daha ama bu defa çok daha sert bir haliyle yüzleşir.

Uzak Şehir 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı gündemde

Alya güçlü kalabilmek için attığı adımları fırsata çevirmek isteyen Demir, Alya'nın karşısına reddedemeyeceği bir teklifle çıkar. Demir'in hamlesinden haberdar olan Cihan ise Alya'yı Demir'den uzak tutmak için savaş verir.

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