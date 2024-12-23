Uzak Şehir 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı gündemde

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM ÖZETİ

Alya çocuğunun geleceği için Cihan'la nikah masasına oturması Sadakat 'in nefretini iyice körükler. Sadakat Alya'ya dünyayı zindan etmek için eziyetlerinin dozunu git gide arttırsa da Alya bu cephedeki savaşını korkmadan sürdürür. Cihan Deniz'i bir Albora gibi büyütmeye ant içmiş olan Sadakat, Alya'yı hiçe sayarak bu yeminini gerçekleştirmek için ilk adımını atar ve Alya bu toprakların gerçeğiyle bir kere daha ama bu defa çok daha sert bir haliyle yüzleşir.