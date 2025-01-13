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Haberler Yaşam UZAK ŞEHİR 9. BÖLÜM İZLE: 13 Ocak Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir yeni bölüm HD izle ekranı
Giriş Tarihi: 13.01.2025 17:14 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 17:15

UZAK ŞEHİR 9. BÖLÜM İZLE: 13 Ocak Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir yeni bölüm HD izle ekranı

Kanal D'nin Mardin'de çekilen dizisi Uzak Şehir, bu akşam yine heyecan dolu bir bölümle izleyicilerle buluşuyor. Bu akşam ekranlara gelecek böümde Alya ve Cihan'ın arasına gölge düşürmeye çalışan Sadakat, kendince Alya'ya kuma getirmiştir. Bu durumu garipseyen Alya, soluğu Cihan'ın yanında alır. Cihan ise gerçekleri Alya'ya tane tane anlatmaya çalışacak. İşte, 13 Ocak 2025 Pazartesi Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir 9. bölüm izle ekranı haberin devamında...

UZAK ŞEHİR 9. BÖLÜM İZLE: 13 Ocak Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir yeni bölüm HD izle ekranı

Etkileyici hikayesi, güçlü oyuncu kadrosu ve eşsiz mekanlarıyla dikkat çeken Uzak Şehir, 9. bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. AyNa Yapım tarafından hayata geçirilen dizinin senaryosunu Gülizar Irmak kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız yer alıyor. Her geçen bölümde merakla takip edilen yapım, yeni bölümüyle seyircilerini ekran başına kilitleyecek. İşte, Kanal D ekranı ile Uzak Şehir yeni bölüm izleme linki...

UZAK ŞEHİR 9. BÖLÜM İZLE: 13 Ocak Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir yeni bölüm HD izle ekranı

UZAK ŞEHİR 9. BÖLÜM İZLE

11 Ocak 2025 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir

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UZAK ŞEHİR 9. BÖLÜM İZLE: 13 Ocak Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir yeni bölüm HD izle ekranı

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Uzak Şehir'in son bölümünde aile bağlarını, ihanetleri ve derinleşen çatışmaları konu alan olaylar yaşandı:

Alya, kaçakçılık sevkiyatını ihbar ederek Cihan'ın büyük öfkesine sebep oldu. Bu davranışı Albora ailesi tarafından ihanet olarak görüldü.

UZAK ŞEHİR 9. BÖLÜM İZLE: 13 Ocak Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir yeni bölüm HD izle ekranı

Alya, tüm karşı çıkmalara rağmen Demir'in hastanesinde işe başladı. Ancak Sadakat'in hamleleri Alya'yı zor bir çıkmaza sürükledi.
Sadakat, Alya'ya karşı Cihan Deniz'i kullanarak mücadele etmeye çalıştı.
Şahin, babası Ecmel'in baskısıyla aldığı kararlarla Albora ailesindeki yerini ve geleceğini riske attı.

UZAK ŞEHİR 9. BÖLÜM İZLE: 13 Ocak Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir yeni bölüm HD izle ekranı

UZAK ŞEHİR KONUSU NEDİR?

Kanada'da ailesiyle mutlu bir yaşam süren Alya'nın hayatı, kocası Boran'ın ani ölümüyle altüst olur. Eşinin vasiyeti üzerine onu doğduğu topraklara defnetmek için Mardin'e getirmesi, Alya'yı dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkarır. Kocası Boran'a karşı son görevini yerine getirdikten sonra çocuğuyla Kanada'ya dönmek isteyen Alya, töre ve geleneklerin kanun yerine geçtiği Albora ailesinin acımasız yüzüyle karşılaşır. Aile oğlunu kendisine vermez. Oğluyla kaçmak için yaptığı hamle onu ve çocuğunu büyük bir tehlikeye atarak ebedi savaşın ateşini de yakar.

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