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UZAK ŞEHİR 9. BÖLÜM İZLE: 13 Ocak Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir yeni bölüm HD izle ekranı
Giriş Tarihi: 13.01.2025 17:14
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025
17:15
UZAK ŞEHİR 9. BÖLÜM İZLE: 13 Ocak Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir yeni bölüm HD izle ekranı
Kanal D'nin Mardin'de çekilen dizisi Uzak Şehir, bu akşam yine heyecan dolu bir bölümle izleyicilerle buluşuyor. Bu akşam ekranlara gelecek böümde Alya ve Cihan'ın arasına gölge düşürmeye çalışan Sadakat, kendince Alya'ya kuma getirmiştir. Bu durumu garipseyen Alya, soluğu Cihan'ın yanında alır. Cihan ise gerçekleri Alya'ya tane tane anlatmaya çalışacak. İşte, 13 Ocak 2025 Pazartesi Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir 9. bölüm izle ekranı haberin devamında...