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Haberler Yaşam Uzak Şehir bugün var mı yok mu, 20. bölüm ne zaman? 31 Mart Pazartesi Kanal D yayın akışı ile Uzak Şehir yeni bölüm tarihi
Giriş Tarihi: 31.03.2025 01:30 Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 01:32

Uzak Şehir bugün var mı yok mu, 20. bölüm ne zaman? 31 Mart Pazartesi Kanal D yayın akışı ile Uzak Şehir yeni bölüm tarihi

Her hafta pazartesi günü ekranlara gelen Uzak Şehir bu akşam var mı yok mu merak ediliyor. Dizinin takipçileri Alya ve Cihan arasında yaşanacakları izlemek için 20. bölümü bekliyor. Ramazan Bayramı dolayısıyla dizilerin yayınları sorgulanıyor. Peki; Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman, bu hafta yayınlanacak mı?

Uzak Şehir bugün var mı yok mu, 20. bölüm ne zaman? 31 Mart Pazartesi Kanal D yayın akışı ile Uzak Şehir yeni bölüm tarihi

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrollerinde yer aldığı Uzak Şehir bu akşam var mı araştırılmaya başladı. Mardin'de geçen hikayede Albora ailesinin geçmişi işleniyor. Bayramın 2. günü itibarıyla diziler yayımlanacak mı merak konusu. Peki, Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Uzak Şehir bugün var mı yok mu, 20. bölüm ne zaman? 31 Mart Pazartesi Kanal D yayın akışı ile Uzak Şehir yeni bölüm tarihi

UZAK ŞEHİR BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

Kanal D ekranlarında her hafta pazartesi günü izlenen Uzak Şehir 20. bölümü ile bu akşam ekranlara gelmeyecek.

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Uzak Şehir bugün var mı yok mu, 20. bölüm ne zaman? 31 Mart Pazartesi Kanal D yayın akışı ile Uzak Şehir yeni bölüm tarihi

KANAL D YAYIN AKIŞI -31 MART 2025


07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir - Tekrar

23:15 Eşref Rüya - Tekrar

Uzak Şehir bugün var mı yok mu, 20. bölüm ne zaman? 31 Mart Pazartesi Kanal D yayın akışı ile Uzak Şehir yeni bölüm tarihi

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Uzak Şehir yeni bölümü Kanal D ekranlarında haftaya yani 7 Nisan günü yayında olacak.

Uzak Şehir bugün var mı yok mu, 20. bölüm ne zaman? 31 Mart Pazartesi Kanal D yayın akışı ile Uzak Şehir yeni bölüm tarihi

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM ÖZETİ

Alya, Cihan'ın tek aşkı olan Meryem'i ondan saklamasını hayal kırıklığıyla karşılar. Cihan Alya'ya olan duygularıyla yüzleşmemek için Meryem'i öne sürmeye devam eder ama gerçekleri yüzüne vuran Nare olur. Cihan'ın hislerine gem vurduğunu gören Nare, Cihan'a Meryem'e aşık olmadığı konusunda direterek Alya'dan uzaklaşmaması için çabalar.

Kaya ise Zerrin'in Demir'le evlenmesini hazmedemeyip hesabını sormak için soluğu Demir'in konağında alır.