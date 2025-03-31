Haberler
Yaşam
Uzak Şehir bugün var mı yok mu, 20. bölüm ne zaman? 31 Mart Pazartesi Kanal D yayın akışı ile Uzak Şehir yeni bölüm tarihi
Giriş Tarihi: 31.03.2025 01:30
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025
01:32
Uzak Şehir bugün var mı yok mu, 20. bölüm ne zaman? 31 Mart Pazartesi Kanal D yayın akışı ile Uzak Şehir yeni bölüm tarihi
Her hafta pazartesi günü ekranlara gelen Uzak Şehir bu akşam var mı yok mu merak ediliyor. Dizinin takipçileri Alya ve Cihan arasında yaşanacakları izlemek için 20. bölümü bekliyor. Ramazan Bayramı dolayısıyla dizilerin yayınları sorgulanıyor. Peki; Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman, bu hafta yayınlanacak mı?