Uzak Şehir Kaya ölüyor mu, Atakan Özkaya diziden ayrılıyor mu? Uzak Şehir son bölümde şok eden olay!

Uzak Şehir Kaya ölüyor mu sorusu son bölümün son sahnesi ardından gündeme geldi. Diziyi izleyenler karakterin dizideki gelişimini merak ediyor. Gelecek hafta sezon finali yapacak dizide neler olacağı araştırılıyor. Peki, Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya diziden ayrılıyor mu?