Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Uzak Şehir Kaya ölüyor mu, Atakan Özkaya diziden ayrılıyor mu? Uzak Şehir son bölümde şok eden olay!
Giriş Tarihi: 27.05.2025 15:35 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 15:46

Uzak Şehir Kaya ölüyor mu, Atakan Özkaya diziden ayrılıyor mu? Uzak Şehir son bölümde şok eden olay!

Kanal D ekranlarında her hafta pazartesi günü ekranlara gelen Uzak Şehir dizisinin son bölümünde izleyenleri şok eden bir sahne yaşandı. Nadim'i zorla kendi arabasına bindiren Kaya'nın arabasının uçurumdan yuvarlanması ardından izleyenler araştırmalara hız kazandırdı. Peki; Uzak Şehir Kaya ölüyor mu, Atakan Özkaya diziden ayrılıyor mu?

Uzak Şehir Kaya ölüyor mu, Atakan Özkaya diziden ayrılıyor mu? Uzak Şehir son bölümde şok eden olay!

Uzak Şehir Kaya ölüyor mu sorusu son bölümün son sahnesi ardından gündeme geldi. Diziyi izleyenler karakterin dizideki gelişimini merak ediyor. Gelecek hafta sezon finali yapacak dizide neler olacağı araştırılıyor. Peki, Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya diziden ayrılıyor mu?

Uzak Şehir Kaya ölüyor mu, Atakan Özkaya diziden ayrılıyor mu? Uzak Şehir son bölümde şok eden olay!

UZAK ŞEHİR KAYA ÖLÜYOR MU?

Uzak Şehir dizisinde Kaya karakteri son bölümün final sahnesinde Nadim'i arabasına zorla bindirdi ve araba uçurumdan yuvarlandı. Tüm ailenin uçurumdan aşağı baktığı sahnede dizinin gelişimi merak ediliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Uzak Şehir Kaya ölüyor mu, Atakan Özkaya diziden ayrılıyor mu? Uzak Şehir son bölümde şok eden olay!

ATAKAN ÖZKAYA DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Uzak Şehir'de Kaya karakterine hayat veren oyuncu Atakan Özkaya'nın diziden ayrılıp ayrılmayacağı gelecek bölümde belli olacak.

Uzak Şehir Kaya ölüyor mu, Atakan Özkaya diziden ayrılıyor mu? Uzak Şehir son bölümde şok eden olay!

UZAK ŞEHİR SEZON FİNALİ FRAGMANI YAYINDA

Kanal D ile Uzak Şehir 28. bölüm fragmanı yayımlandı:

https://www.youtube.com/watch?v=qMUKzq2wq24

Uzak Şehir Kaya ölüyor mu, Atakan Özkaya diziden ayrılıyor mu? Uzak Şehir son bölümde şok eden olay!