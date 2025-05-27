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Uzak Şehir Kaya ölüyor mu, Atakan Özkaya diziden ayrılıyor mu? Uzak Şehir son bölümde şok eden olay!
Giriş Tarihi: 27.05.2025 15:35
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
15:46
Uzak Şehir Kaya ölüyor mu, Atakan Özkaya diziden ayrılıyor mu? Uzak Şehir son bölümde şok eden olay!
Kanal D ekranlarında her hafta pazartesi günü ekranlara gelen Uzak Şehir dizisinin son bölümünde izleyenleri şok eden bir sahne yaşandı. Nadim'i zorla kendi arabasına bindiren Kaya'nın arabasının uçurumdan yuvarlanması ardından izleyenler araştırmalara hız kazandırdı. Peki; Uzak Şehir Kaya ölüyor mu, Atakan Özkaya diziden ayrılıyor mu?