UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, BU AKŞAM VAR MI? İşte, dizilerin yeni bölüm tarihleri ve yayın akışı

BU AKŞAM DİZİLER VAR MI, 7 NİSAN PAZARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?

Bayram tatilinin ardından diziler yeniden ekranlara dönüyor. 7 Nisan Pazartesi itibarıyla sevilen yapımlar yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşmaya başladı. Bu akşam pek çok dizi, güncel bölümleriyle yayın akışında yerini alıyor.