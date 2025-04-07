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UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, BU AKŞAM VAR MI? İşte, dizilerin yeni bölüm tarihleri ve yayın akışı
Giriş Tarihi: 07.04.2025 17:20
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025
17:21
UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, BU AKŞAM VAR MI? İşte, dizilerin yeni bölüm tarihleri ve yayın akışı
7 Nisan Pazartesi günü televizyon ekranlarında hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak merak ediliyor. Özellikle izleyicilerin yakından takip ettiği "Uzak Şehir" dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılıyor. Günlük yayın akışları netleşmeye başlarken, diziseverler "bu akşam hangi dizi var?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Bu akşam diziler var mı, yeni bölümleri ne zaman?