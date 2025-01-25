Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Uzak Şehir'in Fidan'ı İlkay Kayku'nun gerçek hayattaki hali şaşırttı! Görenler gözlerine inanamadı: "Fidan Alabora bu ne hal?"
Giriş Tarihi: 25.01.2025 16:49 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 16:50

Uzak Şehir'in Fidan'ı İlkay Kayku'nun gerçek hayattaki hali şaşırttı! Görenler gözlerine inanamadı: "Fidan Alabora bu ne hal?"

Uzak Şehir dizisinin yıldızı İlkay Kayku, ekranlarda hayat verdiği Fidan Albora karakteriyle adeta göz dolduruyor. Ancak ünlü oyuncunun gerçek hayattaki hali görenleri bir kez daha şaşırtmayı başardı! Dizideki etkileyici performansıyla izleyicilerin gönlünde taht kuran İlkay Kayku, gündelik hayatında bambaşka bir görünüme sahip. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarını görenler, "Fidan Alabora bu ne hal?", " Sen neymişsin be Fidan?" demekten kendini alamadı. İşte Uzak Şehir'in Fidan'ı İlkay Kayku'nun gerçek hali...

Uzak Şehir’in Fidan’ı İlkay Kayku’nun gerçek hayattaki hali şaşırttı! Görenler gözlerine inanamadı: Fidan Alabora bu ne hal?

Uzak Şehir dizisinin yıldızı İlkay Kayku, Fidan Albora karakteriyle ekranlarda fırtınalar estiriyor. Ancak ünlü oyuncunun gerçek hayattaki hali, dizideki güçlü duruşundan tamamen farklı. Dizideki performansıyla izleyicileri kendine hayran bırakan İlkay Kayku'nun sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarını görenler şaştı kaldı. İşte, Uzak Şehir'in Fidan'ı İlkay Kayku'nun hayranlarını şaşırtan gerçek hali.

Uzak Şehir’in Fidan’ı İlkay Kayku’nun gerçek hayattaki hali şaşırttı! Görenler gözlerine inanamadı: Fidan Alabora bu ne hal?

Kanal D ekranlarında her hafta pazartesi günü seyirci ile buluşan yapımın başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal yer alıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Uzak Şehir’in Fidan’ı İlkay Kayku’nun gerçek hayattaki hali şaşırttı! Görenler gözlerine inanamadı: Fidan Alabora bu ne hal?

Alya Albora'nın vefat eden kocasının ailesiyle girdiği büyük ve zorlu mücadelenin anlatıldığı yapımda bu hafta heyecanın dozu artıyor.

Uzak Şehir’in Fidan’ı İlkay Kayku’nun gerçek hayattaki hali şaşırttı! Görenler gözlerine inanamadı: Fidan Alabora bu ne hal?

Ozan Akbaba, Sünem Uysal, Gonca Cilasun, Kuzey Gezer, Müfit Kayacan gibi isimlerin yer aldığı dizide her karakter ayrı konuşuluyor.

Uzak Şehir’in Fidan’ı İlkay Kayku’nun gerçek hayattaki hali şaşırttı! Görenler gözlerine inanamadı: Fidan Alabora bu ne hal?

Onlardan biri de Fidan Albora karakterine hayat veren İlkay Kayku.

SON DAKİKA