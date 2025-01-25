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Uzak Şehir'in Fidan'ı İlkay Kayku'nun gerçek hayattaki hali şaşırttı! Görenler gözlerine inanamadı: "Fidan Alabora bu ne hal?"
Giriş Tarihi: 25.01.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025
16:50
Uzak Şehir'in Fidan'ı İlkay Kayku'nun gerçek hayattaki hali şaşırttı! Görenler gözlerine inanamadı: "Fidan Alabora bu ne hal?"
Uzak Şehir dizisinin yıldızı İlkay Kayku, ekranlarda hayat verdiği Fidan Albora karakteriyle adeta göz dolduruyor. Ancak ünlü oyuncunun gerçek hayattaki hali görenleri bir kez daha şaşırtmayı başardı! Dizideki etkileyici performansıyla izleyicilerin gönlünde taht kuran İlkay Kayku, gündelik hayatında bambaşka bir görünüme sahip. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarını görenler, "Fidan Alabora bu ne hal?", " Sen neymişsin be Fidan?" demekten kendini alamadı. İşte Uzak Şehir'in Fidan'ı İlkay Kayku'nun gerçek hali...