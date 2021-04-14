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Giriş Tarihi: 14.04.2021 13:10 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 13:12

Uzman isimden açıklaması! ‘ tehlikesine yol açabilir’ diyerek uyardı!

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ege Denizi'nde meydana gelen depremlere ilişkin korkutucu bir açıklama yaptı. Bölgede hem volkanik hem de diri fay hareketliliği olduğunu belirten Sözbilir, "Burası volkanizmaya bağlı depremsellik niteliği taşıyorsa bölgedeki depremler sürerse deniz altında heyelanlar devreye girebilir. Datça'da güney kesimlerinde tehlikesine yol açabilir" ifadelerini kullandı. İşte Sözbilir'in diğer açıklamaları

Uzman isimden son dakika deprem açıklaması! ‘Tsunami tehlikesine yol açabilir’ diyerek uyardı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Dairesi'nin (AFAD) verilerine göre, dün saat 23.28'de Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesinin 19,61 kilometre açığında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Uzman isimden son dakika deprem açıklaması! ‘Tsunami tehlikesine yol açabilir’ diyerek uyardı!

Yerin 2,51 kilometre derinliğinde olan , ilçe merkezinin yanı sıra Bodrum ve Marmaris'te de hissedildi. Deprem, kısa süreli endişeye neden oldu. Bölgede son 10 günde, 100'ün üzerinde deprem olduğu belirtildi.

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Uzman isimden son dakika deprem açıklaması! ‘Tsunami tehlikesine yol açabilir’ diyerek uyardı!

DAUM Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sözbilir, depremlerle ilgili değerlendirmede bulunarak şunları söyledi: "Bu bölgede hem volkanik etkinlik anlamında aktif volkanlar söz konusu hem de ciddi anlamda diri faylar mevcut. Bölgedeki depremler 10 gündür sürüyor. 'Nisyros' adlı volkanın güneyinde sürüyor. 5 ve 4 büyüklüğünde çok sayıda oldu.

Uzman isimden son dakika deprem açıklaması! ‘Tsunami tehlikesine yol açabilir’ diyerek uyardı!

fırtınası şeklinde gerçekleşiyor, diyebiliriz. Bunların volkanik adanın etrafında yoğunlaşması, volkanik kökene ait olabileceğini gösteriyor."

Uzman isimden son dakika deprem açıklaması! ‘Tsunami tehlikesine yol açabilir’ diyerek uyardı!

'Nisyros'un eski yıllarda da ciddi aktivitesi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Sözbilir, "Adada bir kaldera var. Bu kalderanın içinde de gaz çıkışları devam ediyor. Dolayısıyla diri bir volkan sınıfında değerlendiriliyor. Burası bu volkanizmaya bağlı depremsellik niteliği taşıyorsa bölgedeki depremler sürerse deniz altında heyelanlar devreye girebilir. Belki de Datça'da güney kesimlerinde tsunami tehlikesine yol açabilir" diye konuştu.

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