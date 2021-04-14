Uzman isimden son dakika deprem açıklaması! ‘Tsunami tehlikesine yol açabilir’ diyerek uyardı!

'Nisyros'un eski yıllarda da ciddi aktivitesi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Sözbilir, "Adada bir kaldera var. Bu kalderanın içinde de gaz çıkışları devam ediyor. Dolayısıyla diri bir volkan sınıfında değerlendiriliyor. Burası bu volkanizmaya bağlı depremsellik niteliği taşıyorsa bölgedeki depremler sürerse deniz altında heyelanlar devreye girebilir. Belki de Datça'da güney kesimlerinde tsunami tehlikesine yol açabilir" diye konuştu.