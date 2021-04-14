Uzman isimden son dakika deprem açıklaması! ‘Tsunami tehlikesine yol açabilir’ diyerek uyardı!

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ege Denizi'nde meydana gelen depremlere ilişkin korkutucu bir açıklama yaptı. Bölgede hem volkanik hem de diri fay hareketliliği olduğunu belirten Sözbilir, "Burası volkanizmaya bağlı depremsellik niteliği taşıyorsa bölgedeki depremler sürerse deniz altında heyelanlar devreye girebilir. Datça'da güney kesimlerinde tsunami tehlikesine yol açabilir" ifadelerini kullandı. İşte Sözbilir'in diğer açıklamaları