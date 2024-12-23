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Uzman öğretmenlik 2025 kılavuzu yayımlandı! MEB ile Öğretmenlik Kariyer Basamakları Eğitimi başvuru tarihleri ve şartları
Giriş Tarihi: 23.12.2024 20:18
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024
20:22
Millî Eğitim Bakanlığınca, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan "2024 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz" yayımlandı. Buna göre adaylar uzman öğretmenlik 2025 kılavuzu ile başöğretmenlik başvurularına ilişkin kılavuzu takip ediyor. Eğitim programına alınacak başvuruların tavimi belli oldu. İşte, MEB ile Öğretmenlik Kariyer Basamakları Eğitimi başvuru tarihleri ve şartları...