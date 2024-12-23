Uzman öğretmenlik 2025 kılavuzu yayımlandı! MEB ile Öğretmenlik Kariyer Basamakları Eğitimi başvuru tarihleri ve şartları

BAŞÖĞRETMEN VE UZMAN ÖĞRETMEN BAŞVURU ŞARTLARI

1. Uzman öğretmen ünvanı için;



i. Öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,



ii. Hâlen öğretmen olarak görev yapıyor olmak,



iii. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,



iv. Uzman öğretmen ünvanı için düzenlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,



2. Başöğretmen ünvanı için;



i. Uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,



ii. Hâlen uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,



iii. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,



iv. Başöğretmen ünvanı için düzenlenen Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.



Ayrıca, 18/10/2024 tarihinde görevde bulunan öğretmen ve uzman öğretmenler; 30 Nisan 2025 tarihi itibarıyla öğretmenlikte ve/veya uzman öğretmenlikte yirmi yıllık çalışma süresini tamamlamak, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak ve Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamak kaydıyla başöğretmen ünvanı alabileceklerdir