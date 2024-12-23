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Haberler Yaşam Uzman öğretmenlik 2025 kılavuzu yayımlandı! MEB ile Öğretmenlik Kariyer Basamakları Eğitimi başvuru tarihleri ve şartları
Giriş Tarihi: 23.12.2024 20:18 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 20:22

Uzman öğretmenlik 2025 kılavuzu yayımlandı! MEB ile Öğretmenlik Kariyer Basamakları Eğitimi başvuru tarihleri ve şartları

Millî Eğitim Bakanlığınca, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan "2024 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz" yayımlandı. Buna göre adaylar uzman öğretmenlik 2025 kılavuzu ile başöğretmenlik başvurularına ilişkin kılavuzu takip ediyor. Eğitim programına alınacak başvuruların tavimi belli oldu. İşte, MEB ile Öğretmenlik Kariyer Basamakları Eğitimi başvuru tarihleri ve şartları...

Uzman öğretmenlik 2025 kılavuzu yayımlandı! MEB ile Öğretmenlik Kariyer Basamakları Eğitimi başvuru tarihleri ve şartları

Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik 2025 başvuru tarihleri ve şartları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Kılavuzda, öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin iş ve işlemler ile başvuru şartları ve takvim ilan edildi. Bu noktada adaylar takvimlerde tarihi işaretledi. Peki; MEB Öğretmenlik Kariyer Basamakları Eğitimi başvurusu ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

Uzman öğretmenlik 2025 kılavuzu yayımlandı! MEB ile Öğretmenlik Kariyer Basamakları Eğitimi başvuru tarihleri ve şartları

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI EĞİTİMİ KILAVUZU YAYIMLANDI!

Millî Eğitim Bakanlığınca, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan "2024 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz" yayımlandı.

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Uzman öğretmenlik 2025 kılavuzu yayımlandı! MEB ile Öğretmenlik Kariyer Basamakları Eğitimi başvuru tarihleri ve şartları

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kılavuzda, öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin iş ve işlemler ile başvuru şartları ve takvim ilan edildi.

Kılavuza göre, uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı için eğitim programlarına başvurular, 25 Aralık 2024-1 Ocak 2025 tarihleri arasında https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.

Uzman öğretmenlik 2025 kılavuzu yayımlandı! MEB ile Öğretmenlik Kariyer Basamakları Eğitimi başvuru tarihleri ve şartları

UZMAN ÖĞRETMENLİK 2025 KILAVUZU

Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı sertifikaları, 27 Aralık 2024'ten itibaren düzenlenecek. Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı verilenler, sertifikalarının düzenlendiği tarihten itibaren ünvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanacak.

İşte, detaylar:

Uzman öğretmenlik 2025 kılavuzu yayımlandı! MEB ile Öğretmenlik Kariyer Basamakları Eğitimi başvuru tarihleri ve şartları

BAŞÖĞRETMEN VE UZMAN ÖĞRETMEN BAŞVURU ŞARTLARI

1. Uzman öğretmen ünvanı için;

i. Öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

ii. Hâlen öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

iii. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

iv. Uzman öğretmen ünvanı için düzenlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

2. Başöğretmen ünvanı için;

i. Uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

ii. Hâlen uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

iii. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

iv. Başöğretmen ünvanı için düzenlenen Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

Ayrıca, 18/10/2024 tarihinde görevde bulunan öğretmen ve uzman öğretmenler; 30 Nisan 2025 tarihi itibarıyla öğretmenlikte ve/veya uzman öğretmenlikte yirmi yıllık çalışma süresini tamamlamak, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak ve Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamak kaydıyla başöğretmen ünvanı alabileceklerdir

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