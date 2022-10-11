Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı için gerçekleştirilen başvurularda sonuçlar açıklandı! Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan sonuçlar, yazılı sınava girmeye hak kazanan adayları belirledi. Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik başvuru sonucu sorgulama ekranı araştırmalara konu oldu. 2022 Uzman öğretmenlik başvuru sonuçları MEBBİS e devlet ekranı ile sorgulanıyor. Peki, uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, hangi tarihte, kaç gün kaldı? İşte, uzman ve başöğretmenlik sınavı ve sonuçları hakkında merak edilenler…