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Haberler Yaşam MEB ile 2022 Uzman öğretmenlik başvuru sonucu sorgulama: Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı ne zaman?
Giriş Tarihi: 11.10.2022 11:18 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022 11:18

MEB ile 2022 Uzman öğretmenlik başvuru sonucu sorgulama: Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı ne zaman?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı için gerçekleştirilen başvurularda sonuçlar açıklandı! Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan sonuçlar, yazılı sınava girmeye hak kazanan adayları belirledi. Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik başvuru sonucu sorgulama ekranı araştırmalara konu oldu. 2022 Uzman öğretmenlik başvuru sonuçları MEBBİS e devlet ekranı ile sorgulanıyor. Peki, uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, hangi tarihte, kaç gün kaldı? İşte, uzman ve başöğretmenlik sınavı ve sonuçları hakkında merak edilenler…

MEB ile 2022 Uzman öğretmenlik başvuru sonucu sorgulama: Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı ne zaman?

Uzman öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı! MEB ile kontrol edilen başvuru sonucu, adayların yazılı sınava uygun olup olmadıkları konusunda belirleyici oluyor. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı bu yıl ilk defa düzenlenecek. Sınavı heyecanla bekleyen adaylar uzman öğretmenlik başvuru sonucu sorgulama işlemlerini gerçekleştiriyor. Peki, başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, hangi tarihte? İşte, yanıtlar…

MEB ile 2022 Uzman öğretmenlik başvuru sonucu sorgulama: Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı ne zaman?

2022 UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Yazılı sınava başvuruda bulunan öğretmenler, başvuru sonuçlarına MEBBİS ve e-devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak öğreniyor:

UZMAN ÖĞRETMEN BAŞVURU SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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MEB ile 2022 Uzman öğretmenlik başvuru sonucu sorgulama: Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı ne zaman?

BAŞÖĞRETMENLİK VE UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı 19 Kasım 2022'de yapılacak.

Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavı sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.

MEB ile 2022 Uzman öğretmenlik başvuru sonucu sorgulama: Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı ne zaman?

UZMAN ÖĞRETMENLİK ŞARTLARI

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhilöğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik UzmanÖğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

d) Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

MEB ile 2022 Uzman öğretmenlik başvuru sonucu sorgulama: Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı ne zaman?

BAŞÖĞRETMENLİK ŞARTLARI

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

d) Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranacaktır. Yazılı sınava başvuru şartlarını taşıyanlardan eğitim kurumu müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olanlar ile aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuru yapabilecektir.

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