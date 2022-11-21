Uzman öğretmenlik sınav sonuçları TIKLA SORGULA! MEB 2022 Uzman öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Uzman öğretmenlik sınavı geçtiğimiz hafta sonu düzenlenirken adayların gözü sonuç tarihine çevrildi. Öğretmen Kariyer Basamakları kapsamında düzenlenen yazılı sınavda adaylara 100 soru sorulurken bu noktada "Uzman öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan açıklamada sertifikaların 4 Ocak 2023 tarihinde verileceği kaydedildi. Peki, 2022 Uzman öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte sonuç sorgulama ekranı ve tüm detaylar.