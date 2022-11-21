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Haberler Yaşam Uzman öğretmenlik sınav sonuçları TIKLA SORGULA! MEB 2022 Uzman öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 21.11.2022 09:16 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 09:18

Uzman öğretmenlik sınav sonuçları TIKLA SORGULA! MEB 2022 Uzman öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Uzman öğretmenlik sınavı geçtiğimiz hafta sonu düzenlenirken adayların gözü sonuç tarihine çevrildi. Öğretmen Kariyer Basamakları kapsamında düzenlenen yazılı sınavda adaylara 100 soru sorulurken bu noktada "Uzman öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan açıklamada sertifikaların 4 Ocak 2023 tarihinde verileceği kaydedildi. Peki, 2022 Uzman öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte sonuç sorgulama ekranı ve tüm detaylar.

Uzman öğretmenlik sınav sonuçları TIKLA SORGULA! MEB 2022 Uzman öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Uzman öğretmenlik sınav sonuçları için nefesler tutuldu. Yazılı sınava en az 10 yıl hizmeti bulunan öğretmenler katılım sağlarken öte yandan "Uzman öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. Sınav 81 il genelinde düzenlendi ve binlerce aday katıldı. Hal böyleyken ise MEB tarafından verilen tarih de merak konusu haline geldi. İşte Uzman öğretmenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar.

Uzman öğretmenlik sınav sonuçları TIKLA SORGULA! MEB 2022 Uzman öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

MEB takvmine göre; 2022 Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik yazılı sınavı, 19 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 10:00'da gerçekleşecek.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı sonu yazılı sınav sonuçları, 12 Aralık 2022 tarihinde ilan edilecek.

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Uzman öğretmenlik sınav sonuçları TIKLA SORGULA! MEB 2022 Uzman öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Uzman ve baş öğretmenlik sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden erişime sunulacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAV SERTİFİKALARI NE ZAMAN VERİLECEK?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav sertifikaları 4 Ocak 2023 tarihinde verilecek.

Uzman öğretmenlik sınav sonuçları TIKLA SORGULA! MEB 2022 Uzman öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVINDAN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için ayrı ayrı olmak üzere yılda bir defa yapılacak. Bu sınavlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

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