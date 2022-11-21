Uzman öğretmenlik sınav sonuçları TIKLA SORGULA! MEB 2022 Uzman öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Uzman öğretmenlik sınav sonuçları için nefesler tutuldu. Yazılı sınava en az 10 yıl hizmeti bulunan öğretmenler katılım sağlarken öte yandan "Uzman öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. Sınav 81 il genelinde düzenlendi ve binlerce aday katıldı. Hal böyleyken ise MEB tarafından verilen tarih de merak konusu haline geldi. İşte Uzman öğretmenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar.