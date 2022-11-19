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Haberler Yaşam Uzman ve baş öğretmenlik sınavı bugün! Uzman öğretmenlik sınavı 2022 ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, sınav giriş belgesi yerleri sorgulama nasıl yapılır, kaç dakika sürecek?
Giriş Tarihi: 19.11.2022 06:31 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022 06:32

Uzman ve baş öğretmenlik sınavı bugün! Uzman öğretmenlik sınavı 2022 ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, sınav giriş belgesi yerleri sorgulama nasıl yapılır, kaç dakika sürecek?

Bugün düzenlenecek olan uzman öğretmenlik sınavı süresi ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı gibi birçok konuyla adayların gündemine geliyor. 100 sorunun sorulacağı sınavda adaylara 150 dakikalık bir süre tanınacak. Öte yandan sabah saatlerinden itibaren "2022 Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, sınav giriş belgesi yerleri sorgulama nasıl yapılır, kaç dakika sürecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere sınav giriş belgesi erişime açıldığı geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Peki, Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte o detaylar.

Uzman ve baş öğretmenlik sınavı bugün! Uzman öğretmenlik sınavı 2022 ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, sınav giriş belgesi yerleri sorgulama nasıl yapılır, kaç dakika sürecek?

Uzman öğretmenlik sınavı bugün düzenleniyor. Uzmanlık veya başöğretmenlik kademesine çıkmak isteyen öğretmen adayları bu kapsamda sabah saatlerinden itibaren detayları araştırmaya başladı. Sınavda 100 soru sorulacağı MEB tarafından duyurulurken bu soruların yanıtlanması için ise adaylara 150 dakikalık süre verilecek. Öte yandan sınava katılım sağlayan vatandaşların özellikle sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurması büyük önem taşıyor. Peki, 2022 Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, sınav giriş belgesi yerleri sorgulama nasıl yapılır, kaç dakika sürecek? İşte Uzman öğretmenlik sınav süresi ve tüm detaylar.

Uzman ve baş öğretmenlik sınavı bugün! Uzman öğretmenlik sınavı 2022 ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, sınav giriş belgesi yerleri sorgulama nasıl yapılır, kaç dakika sürecek?

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

MEB takvmine göre; 2022 Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik yazılı sınavı, 19 Kasım 2022 Cumartesi günü gerçekleşecek.

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Uzman ve baş öğretmenlik sınavı bugün! Uzman öğretmenlik sınavı 2022 ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, sınav giriş belgesi yerleri sorgulama nasıl yapılır, kaç dakika sürecek?

KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

Kılavuza göre uzman ve başöğretmenlik sınavı saat 10.00'da başlayacak ve 100 soru sorulacak sınava girecek adayların ilanı 1 Kasım günü yapılacak.

Uzman ve baş öğretmenlik sınavı bugün! Uzman öğretmenlik sınavı 2022 ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, sınav giriş belgesi yerleri sorgulama nasıl yapılır, kaç dakika sürecek?

BAŞÖĞRETMENLİK VE UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV YERLERİ BELLİ OLDU!

MEB tarafından açıklanan sınav yerlerini öğrenmek için:

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

Uzman ve baş öğretmenlik sınavı bugün! Uzman öğretmenlik sınavı 2022 ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, sınav giriş belgesi yerleri sorgulama nasıl yapılır, kaç dakika sürecek?

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı sonu yazılı sınav sonuçları, 12 Aralık 2022 tarihinde ilan edilecek.

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