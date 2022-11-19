Haberler Yaşam Uzman ve baş öğretmenlik sınavı bugün! Uzman öğretmenlik sınavı 2022 ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, sınav giriş belgesi yerleri sorgulama nasıl yapılır, kaç dakika sürecek?

Giriş Tarihi: 19.11.2022 06:31 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022 06:32

Uzman ve baş öğretmenlik sınavı bugün! Uzman öğretmenlik sınavı 2022 ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, sınav giriş belgesi yerleri sorgulama nasıl yapılır, kaç dakika sürecek?

Bugün düzenlenecek olan uzman öğretmenlik sınavı süresi ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı gibi birçok konuyla adayların gündemine geliyor. 100 sorunun sorulacağı sınavda adaylara 150 dakikalık bir süre tanınacak. Öte yandan sabah saatlerinden itibaren "2022 Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, sınav giriş belgesi yerleri sorgulama nasıl yapılır, kaç dakika sürecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere sınav giriş belgesi erişime açıldığı geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Peki, Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte o detaylar.