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Haberler Yaşam Uzmanlar yorumladı: Kahramanmaraş Pazarcık depremi, 1999 yılındaki Gölcük depreminden daha büyük, daha yıkıcı, daha uzun süreli bir deprem
Giriş Tarihi: 07.02.2023 07:48 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 08:04

Uzmanlar yorumladı: Kahramanmaraş Pazarcık depremi, 1999 yılındaki Gölcük depreminden daha büyük, daha yıkıcı, daha uzun süreli bir deprem

Deprem uzmanları, 10 şehirde yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Uzmanlar Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan 7.7 ve 7.6'lik depremlerin 1999 depreminden "daha büyük, yıkıcı ve süresinin uzun" olduğunu belirtti. Bilim insanları büyük hasara neden olan depremler için "Bu yıkıcı etkinin anormal büyük olduğu anlamına gelir ve bu durum yönetmelikteki beklenen ivme değerlerini çok aşmış.500 yıldır stres biriken fay parçaları kırıldı" ifadelerini kullandı.

GÜL KİREKLO
HARUN SEKMEN
Uzmanlar yorumladı: Kahramanmaraş Pazarcık depremi, 1999 yılındaki Gölcük depreminden daha büyük, daha yıkıcı, daha uzun süreli bir deprem

Prof. Dr. Okan Tüysüz: Doğu Anadolu Fay Hattı'nın çok uzun yıllardan beri suskun olduğu, deprem biriktirdiği, bu enerjisini depremle boşaltmadığı biliniyordu. 1513'ten bu yana bu bölgede deprem olmadığı biliniyor. Pazarcık'ın güneyinde Narlı, Yesemek fayları var. Dolayısıyla büyük bir deprem beklentisinin olduğu bir alanda bu deprem gerçekleşti. Şu an büyük deprem beklentimizin olduğu yerler var: İstanbul, Bingöl Yedisu, Pazarcık ve Hatay.

Uzmanlar yorumladı: Kahramanmaraş Pazarcık depremi, 1999 yılındaki Gölcük depreminden daha büyük, daha yıkıcı, daha uzun süreli bir deprem

TARİHE GEÇECEK BÜYÜKLÜKTE

Prof. Dr. Süleyman Pampal: Pazarcık Depremi, 1999 yılındaki Gölcük depreminden daha büyük. Yaklaşık olarak 1 buçuk dakika sürdüğü bilgisi var. Gölcük ise 42-43 saniye arasındaydı. Bu deprem daha büyük, daha yıkıcı, daha uzun süreli bir deprem. Yıllardır uyarıyoruz. Bölgede 1530 yılında meydana gelen depremde 200 ile 300 bin civarı insanın can kaybı yaşadığına dair bilgiler var. Bunu yazan tarihçi olayı 'kozmik felaket' olarak adlandırmış. 1820 yılında ise yine Hatay civarından benzer bir deprem olmuş. Burası 3 levhanın (Arap, Afrika ve Anadolu) kesiştiği yer. Ülkenin en tehlike fayı. Kuzeyden başladı kırılmaya ve güneye doğru gidiyor.

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Uzmanlar yorumladı: Kahramanmaraş Pazarcık depremi, 1999 yılındaki Gölcük depreminden daha büyük, daha yıkıcı, daha uzun süreli bir deprem

YERÇEKİMİNİN 2 KATI

Kahramanmaraş'ta deprem danışma kurulu bir arkadaşımız ivme değerleri gönderdi. İvme değeri olarak 2G bilgisini verdi. Bu çok nadirdir. Yani deprem ivmesi yerçekimi ivmesinin 2 katı. Bu yıkıcı etkinin anormal büyük olduğu anlamına gelir ve bu durum yönetmelikteki beklenen ivme değerlerini çok aşmış.

Uzmanlar yorumladı: Kahramanmaraş Pazarcık depremi, 1999 yılındaki Gölcük depreminden daha büyük, daha yıkıcı, daha uzun süreli bir deprem

Prof. Dr. Zeki Hasgür: Tarihe geçecek büyüklükte bir deprem yaşadık. 7 km derinliğinde gerçekleşen deprem, Güney Toroslar, Kahramanmaraş ile Urfa bindirme fayları, Diyarbakır ve Hatay'da da olduğu için Doğu Anadolu Fay hattıyla etkileşime geçtiği görülüyor.

Uzmanlar yorumladı: Kahramanmaraş Pazarcık depremi, 1999 yılındaki Gölcük depreminden daha büyük, daha yıkıcı, daha uzun süreli bir deprem

Bu kadar geniş bir alanda hissedilmesinin nedeni bu durum. 2020 Elazığ'daki depremi önemli. Bu deprem, Doğu Anadolu Fayı olarak adlandırılan sol, yanal atımlı fayda gerçekleşti. Bu bölgedeki hareketlenme ve etkileşim devam edecek. Büyük artçıların 3 gün boyunca etkili olmasını, sonrasında azalarak sürmesini bekliyoruz.

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