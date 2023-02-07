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Uzmanlar yorumladı: Kahramanmaraş Pazarcık depremi, 1999 yılındaki Gölcük depreminden daha büyük, daha yıkıcı, daha uzun süreli bir deprem
Giriş Tarihi: 07.02.2023 07:48
Güncelleme Tarihi: 07.02.2023
08:04
Uzmanlar yorumladı: Kahramanmaraş Pazarcık depremi, 1999 yılındaki Gölcük depreminden daha büyük, daha yıkıcı, daha uzun süreli bir deprem
Deprem uzmanları, 10 şehirde yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Uzmanlar Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan 7.7 ve 7.6'lik depremlerin 1999 depreminden "daha büyük, yıkıcı ve süresinin uzun" olduğunu belirtti. Bilim insanları büyük hasara neden olan depremler için "Bu yıkıcı etkinin anormal büyük olduğu anlamına gelir ve bu durum yönetmelikteki beklenen ivme değerlerini çok aşmış.500 yıldır stres biriken fay parçaları kırıldı" ifadelerini kullandı.