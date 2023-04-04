Vakıfbank personel alımı sınav sonuçları sorgulama ekranı! 2023 Vakıfbank sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

VAKIFBANK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yazılı sınav sonucu başvuru ilanında belirtilen kriterlere göre değerlendirilecek ve mülakata katılmaya hak kazanan adaylar 04.04.2023 tarihinde https://vakifbank.istanbul.edu.tr internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Yazılı sınav sonucuna itirazlar bu tarihten itibaren 2 (iki) iş günü içerisinde aynı link üzerinden yapılacaktır.

Vakıfbank memur alımı sınav sonuçları https://vakifbank.istanbul.edu.tr/login adresinden yayımlanacak. Adaylar sonuçlarını T.C kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenecekler. Adayların sınav sorularına ve sonuçlarına itirazlarının geçerli olabilmesi her bir soru içinsistem üzerinden Sanal Pos ile KDV dâhil 100 (yüz) TL ödemesi ve itirazını geçerli tarihleraralığında yapılması gerekmektedir. Süre tamamlandığında soru ilanı ve soru itiraz sistemierişime kapatılacaktır.

Sınav sonucu itirazlarının incelenmesinin ardından olası değişimler ve kesinleşmiş sınavsonucu aynı link üzerinden 07.04.2023 tarihinden adaylara ilan edilecektir. Buna göremülakata katılmaya hak kazanan adaylar nihai yazılı sınav sonucunun ilanından itibarenVakıfbank'ın mülakata ilişkin duyurusunu takip etmelidir. (Mülakat tarihi, saati, yeri veadayların yanlarında getirmesi gereken belgelere ilişkin duyuru Vakıfbank tarafındanyapılacaktır.)