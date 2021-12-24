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Haberler Yaşam Valilikler duyurdu: Bugün okullar tatil mi? 24 Aralık Cuma okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili olacak?
Giriş Tarihi: 24.12.2021 01:03 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 14:34

Valilikler duyurdu: Bugün okullar tatil mi? 24 Aralık Cuma okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili olacak?

Yurt geneli etkili olan kar yağışı sebebiyle okullar tatil edilirken bugün okullar tatil mi sorusuna yanıt aranıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarıları peş peşe geldi. Hal böyle olunca ilkokul, lise, ortaokul öğrencileri okullarda kar tatili var mı yok mu merak ediyor. Geçtiğimiz gün Karadeniz Bölgesi'nde yer alan çoğu ilimizde eğitime bir gün ara verilmişti. Şimdi ise gözler bugüne çevrildi. Peki Bugün okullar tatil mi? 24 Aralık Cuma okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili olacak? Valilikler duyurusu ve son bilgiler…

Bugün okullar tatil mi? 24 Aralık Cuma okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili olacak? Valilikler duyurdu

Bugün okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen kar yağışı, dün gündüz ve gece saatlerinde bazı kesimlerde etkisini göstermişti. Çeşitli illerde yaşanan ulaşım sıkıntısı sebebiyle okullar tatil edilirken gözler 24 Aralık tarihine çevrilmişti. Peki Bugün okullar tatil mi? 24 Aralık 2021 Cuma okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili olacak? Valilikler duyurdu

Bugün okullar tatil mi? 24 Aralık Cuma okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili olacak? Valilikler duyurdu

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ, AÇIKLAMA VAR MI? 24 ARALIK 2021

24 Aralık Cuma günü okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Sert hava koşulları sebebiyle kar yağışından dolayı yurt genelinde okulların tatil edildiği iller belli oldu.

ZONGULDAK

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının gece geç saatlerinden itibaren don ve buzlanma olayı ile ulaşımda meydana getireceği aksamalar nedeniyle eğitime bir günlüğüne ara verildiği kaydedildi.

İl merkezi, merkeze bağlı belde ve köylerdeki taşıma kapsamındaki ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim kapsamındaki okullar da 24 Aralık Cuma günü bir eğitim öğretime ara verildiği belirtildi. Bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.

Öte yandan Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş yaptığı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçemizde 24 Aralık Cuma günü taşımalı eğitimle beraber köy okullarımızın tamamında eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir " dedi. Devrek Kaymakamı Ümit Altay da taşımalı eğitim kapsamındaki okulların tatil olduğunu açıklayarak "Köy yollarımızdaki buzlanma riskinin devam etmesi sebebiyle 24 Aralık 2021 Cuma günü de taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için bir gün süreyle eğitime ara verilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verdi. Kilimli ve Kdz. Ereğli ilçelerindeki tüm okullar ile Gökçebey ve Alaplı ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullar bir günlüğüne tatil edildi.

ORDU'NUN MESUDİYE İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde kar yağışı dolayısıyla eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Mesudiye ilçesinde eğitim öğretime 24 Aralık Cuma günü bir gün süre ile ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, ilçedeki engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

RİZE

Rize merkez ve ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi.

Rize Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde dün akşam saatlerinden itibaren başlayan aralıklarla devam eden kar yağışı ve meteorolojiden alınan son tahminlere göre gece saatlerinden itibaren kuvvetli, yer yer çok kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden; hava şartlarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm eğitim kurumlarımızda eğitim öğretime 24 Aralık 2021 Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Bu süre zaafında engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

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Bugün okullar tatil mi? 24 Aralık Cuma okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili olacak? Valilikler duyurdu

ARTVİN'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Artvin merkez, Borçka, Murgul, Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa ilçelerinde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 24 Aralık Cuma günü olmak üzere Artvin' merkez, Borçka, Murgul, Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa ilçelerinde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Öte yandan Artvin'de kar yağışı nedeniyle Çarşamba ve Perşembe günleri de eğitime ara verilmişti.

TRABZON

Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteorolojik tahminlere göre ilimizin de içerisinde bulunduğu bölge genelinde 23-24-25 Aralık 2021 Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri kuvvetli, yer yer çok kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden tüm ilçelerimizde taşımalı eğitime 24 Aralık 2021 Cuma günü bir(1) gün süreyle ara verilmesine; engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına Valiliğimizce karar verilmiştir." Denildi

Bugün okullar tatil mi? 24 Aralık Cuma okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili olacak? Valilikler duyurdu

SİNOP'TA EĞİTİME 1 GÜN DAHA VERİLDİ

Sinop'ta kar yağışı dolayısıyla bazı ilçelerde okullar bir gün daha tatil edildi.

Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Etkisini sürdüren kar yağışının özellikle ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar nedeniyle Sinop Merkez, Erfelek, Ayancık ve Türkeli ilçelerimizde okullar 24 Aralık Cuma tarihinde eğitime ara verilmiştir. Ayrıca Dikmen ve Gerze ilçelerinde taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

Bugün okullar tatil mi? 24 Aralık Cuma okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili olacak? Valilikler duyurdu
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