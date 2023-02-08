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Haberler Yaşam Van depremi şiddeti, büyüklüğü, süresi ve can kaybı | Van depremi kaç şiddetindeydi, kaç kişi öldü, ne zaman oldu?
Giriş Tarihi: 08.02.2023 13:40 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 13:51

Van depremi şiddeti, büyüklüğü, süresi ve can kaybı | Van depremi kaç şiddetindeydi, kaç kişi öldü, ne zaman oldu?

Yüzyılın en büyük depremi olarak kayıtlara geçen Kahramanmaraş depremi sonrası akıllara yıllar önce yaşanan Van depremi geldi. 2011 yılında gerçekleşen Van depremi şiddeti, büyüklüğü, süresi ve can kaybı gibi detaylarıyla sorgulanıyor. Pek çok bölgeden hissedilen ve büyüklüğü ile hafızalarda yer edinen depremde yıkıcı hasar görülmüş ve çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Peki, Van depremi kaç şiddetindeydi, kaç saniye sürdü, kaç kişi öldü? İşte 2011 Van depreminin ağır bilançosu ve konuyla ilgili bilgiler...

Van depremi şiddeti, büyüklüğü, süresi ve can kaybı | Van depremi kaç şiddetindeydi, kaç kişi öldü, ne zaman oldu?

Pazartesi günü meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremi bölgede büyük yıkıma neden olurken akıllara Türkiye'nin yaşadığı en büyük depremler geldi. Bu depremlerden biri de Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Van'da yaşanmıştı. Büyüklüğü ile akıllarda yer edinen Van depremi şiddeti ve tarihi gibi detayları ile araştırılmaya başlandı. 2011 yılında meydana gelen Van Erçiş merkezli deprem nedeniyle toplamda 644 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. 1966 vatandaşımız yaralanmış, 252 kişi de enkaz altından sağ olarak çıkarılmıştı. Peki Van depremi şiddeti, büyüklüğü ne? Van depremi ne zaman oldu, kaç kişi öldü? İşte, Van depreminde ölü yaralı sayısı ve hasar durumu ile ilgili tüm detaylar...

Van depremi şiddeti, büyüklüğü, süresi ve can kaybı | Van depremi kaç şiddetindeydi, kaç kişi öldü, ne zaman oldu?

VAN'DAKİ DEPREMİN ŞİDDETİ KAÇTI?

23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen Van-Erciş merkezli deprem ve 9 Kasım 2011 tarihinde yaşanan Van-Edremit merkezli deprem; Van ve ilçelerinde çok kuvvetli bir şekilde hissedilmiş olup bölgenin yapı stoğu nedeniyle yıkıcı hasar yaratmış ve çok sayıda can kaybına yol açmıştır.

23 Ekim 2011 tarihinde Türkiye saati ile 13:41'de Van'da meydana gelen ve 25 saniye süren bir depremdir. Depremin merkez üssü Van'a 17 kilometre uzaklıktaki Tabanlı köyüdür.

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Van depremi şiddeti, büyüklüğü, süresi ve can kaybı | Van depremi kaç şiddetindeydi, kaç kişi öldü, ne zaman oldu?

Yapılan değerlendirmelerde depremin büyüklüğü; Kandilli Rasathanesi tarafından Richter ölçeğine göre 6.6Mw, ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu tarafından ise 7.2 Mw olarak duyuruldu. Kandilli Rasathanesi'nden daha sonra yapılan açıklamada, depremin şiddetinin depremin merkez üssünde 9.0 olduğu belirtildi ve depremin moment büyüklüğü 7.2 Mw olarak düzeltildi.

Deprem, Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Gözlem Ağı'na bağlı 22 istasyon tarafından kaydedildi. Hakkâri, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Kars, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Batman, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa gibi çevre illerde İran ve Kuzey Irak'ta da hissedilen depremde binalar yıkıldı, elektrik ve telefon hatları kesildi.

Richter ölçeğine göre 7.2Mw büyüklüğündeki deprem, Cumhuriyet tarihi boyunca Anadolu'da meydana gelen en büyük depremlerden biri olarak kayıtlara geçti.

Van depremi şiddeti, büyüklüğü, süresi ve can kaybı | Van depremi kaç şiddetindeydi, kaç kişi öldü, ne zaman oldu?

VAN DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

23 Ekim ve 9 Kasım 2011 depremlerinde toplam 644 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1.966 vatandaşımız yaralanmış, 252 vatandaşımız ise enkazlardan sağ olarak kurtarılmıştır.

Van depremi şiddeti, büyüklüğü, süresi ve can kaybı | Van depremi kaç şiddetindeydi, kaç kişi öldü, ne zaman oldu?

VAN DEPREMİ HAKKINDA

Depremin etkisiyle elektrik ve telefon hatları kesildi, Van - Erciş karayolu üzerinde üç ayrı noktada çökme meydana geldi. Çökmeler nedeniyle karayolu ulaşımının sağlanmasında güçlükler yaşandı. Van merkezde, doğalgaz boru hattında meydana gelen sızma nedeniyle doğalgaz akımı kesildi. Bazı mahallelerde boru hatlarında meydana gelen patlama nedeniyle, şehrin bazı kesimlerine su verilemedi.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde öğretime bir hafta süreyle ara verildi. Üniversite 26 Aralık 2011'de yeniden öğretime açıldı. İlk ve orta dereceli okullar Van'ın merkezinde ve Erciş ilçesinde bir hafta, Bitlis'in Tatvan ilçesi ve köylerindeyse bir gün tatil edildi ancak Van, Erciş ve köylerdeki okullar 2,5 ay sonra açılabildi. Birçok kişi araçlarla şehri terk etti. Depremin hasar verdiği Bitlis'te ikisi çocuk üç kişi öldü.

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