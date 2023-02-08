Van depremi şiddeti, büyüklüğü, süresi ve can kaybı | Van depremi kaç şiddetindeydi, kaç kişi öldü, ne zaman oldu?

Yüzyılın en büyük depremi olarak kayıtlara geçen Kahramanmaraş depremi sonrası akıllara yıllar önce yaşanan Van depremi geldi. 2011 yılında gerçekleşen Van depremi şiddeti, büyüklüğü, süresi ve can kaybı gibi detaylarıyla sorgulanıyor. Pek çok bölgeden hissedilen ve büyüklüğü ile hafızalarda yer edinen depremde yıkıcı hasar görülmüş ve çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Peki, Van depremi kaç şiddetindeydi, kaç saniye sürdü, kaç kişi öldü? İşte 2011 Van depreminin ağır bilançosu ve konuyla ilgili bilgiler...