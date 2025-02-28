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Haberler Yaşam Van iftar vakti 2025: Van İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 28.02.2025 11:40 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 11:40

Van iftar vakti 2025: Van İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

Van'da Ramazan ayının heyecanı hissedilmeye başladı. Oruç tutacak vatandaşlar için sahur ve iftar saatleri büyük önem taşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı imsakiye takvimini yayımlayarak Ramazan ayına dair sahur ve iftar saatlerini açıkladı. Oruç ibadetini yerine getiren Vanlılar, sahurda ne zaman niyetleneceklerini ve akşam ezanıyla birlikte iftar yapacakları saati merak ediyor. Peki, Van iftar vakti saat kaçta? İşte, Van İmsakiye ile iftar saatleri, sahur saati ve imsak vakitleri…

Van iftar vakti 2025: Van İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala, Van'da yaşayan vatandaşlar sahur ve iftar vakitlerine dair araştırmalarını hızlandırdı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2025 imsakiye takvimine göre Van'da oruç tutanlar için sahur ve iftar saatleri netleşti. Vanlılar, sahura ne zaman kalkacaklarını ve iftarlarını hangi saatte açacaklarını öğrenmek istiyor. İşte, Van imsakiye takvimine göre sahur ve iftar saatleri…

Van iftar vakti 2025: Van İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

VAN İMSAKİYE 2025: VAN İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinden 81 il için 29 günlük imsakiye takvimini paylaştı. Van başta olmak üzere diğer tüm iller için iftar ve sahur saatleri belli oldu. 1 Mart Cumartesi gününe denk gelen Ramazan ayında iftar ve sahur saatleri şöyle;

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Van iftar vakti 2025: Van İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

VAN'DA SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının 1. günü (1 Mart Cumartesi)

Van İftar Vakti: 18:06

Van Sahur (İmsak) Vakti: 05:11

Ramazan ayının 2. günü (2 Mart Pazar)

Van İftar Vakti: 18:07

Van Sahur (İmsak) Vakti: 05:09

Ramazan ayının 3. günü (3 Mart Pazartesi)

Van İftar Vakti: 18:08

Van Sahur (İmsak) Vakti: 05:08

Ramazan ayının 4. günü (4 Mart Salı)

Van İftar Vakti: 18:09

Van Sahur (İmsak) Vakti: 05:07

Ramazan ayının 5. günü (5 Mart Çarşamba)

Van İftar Vakti: 18:10

Van Sahur (İmsak) Vakti: 05:05

Van iftar vakti 2025: Van İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

VAN TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak. Türkiye genelinde camilerin dolup taşması beklenirken, imsakiye takvimine göre Van için ilk teravih vakti 19:21 olarak duyuruldu.

Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;

28 Şubat 2025 Cuma

Yatsı Namazı: 19:21

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

1 Mart 2025 Cumartesi

Yatsı Namazı: 19:22

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

2 Mart 2025 Pazar

Yatsı Namazı: 19:23

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

3 Mart 2025 Pazartesi

Yatsı Namazı: 19:24

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

4 Mart 2025 Salı

Yatsı Namazı: 19:25

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

5 Mart 2025 Çarşamba

Yatsı Namazı: 19:26

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Van iftar vakti 2025: Van İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

2025 RAMAZAN FİDYE MİKTARI NE KADAR?
Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl fitre ve fidye miktarını belirlemektedir. 2025 yılı için belirlenen fidye miktarı bir günlük oruç için 180 TL olarak açıklanmıştır. Bir kişinin Ramazan boyunca fidye ödemesi gereken gün sayısı kadar bu miktarı ödemesi gerekir.
Eğer bir kişi Ramazan'ın tamamı için fidye verecekse, 180 TL x 30 gün = 5.400 TL olarak hesaplanmalıdır.

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