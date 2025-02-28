Van iftar vakti 2025: Van İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

2025 RAMAZAN FİDYE MİKTARI NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl fitre ve fidye miktarını belirlemektedir. 2025 yılı için belirlenen fidye miktarı bir günlük oruç için 180 TL olarak açıklanmıştır. Bir kişinin Ramazan boyunca fidye ödemesi gereken gün sayısı kadar bu miktarı ödemesi gerekir.

Eğer bir kişi Ramazan'ın tamamı için fidye verecekse, 180 TL x 30 gün = 5.400 TL olarak hesaplanmalıdır.