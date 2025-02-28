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Van iftar vakti 2025: Van İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 28.02.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025
11:40
Van'da Ramazan ayının heyecanı hissedilmeye başladı. Oruç tutacak vatandaşlar için sahur ve iftar saatleri büyük önem taşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı imsakiye takvimini yayımlayarak Ramazan ayına dair sahur ve iftar saatlerini açıkladı. Oruç ibadetini yerine getiren Vanlılar, sahurda ne zaman niyetleneceklerini ve akşam ezanıyla birlikte iftar yapacakları saati merak ediyor. Peki, Van iftar vakti saat kaçta? İşte, Van İmsakiye ile iftar saatleri, sahur saati ve imsak vakitleri…