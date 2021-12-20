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Giriş Tarihi: 20.12.2021 15:21 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 15:21

Vaspurakan ne zaman ve kim tarafından fethedildi? Alparslan Büyük Selçuklu ile gündeme gelen Vaspurakan’ın fethi hakkında bilgiler

Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ile 20 Aralık Pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarına gelecek. Dizi ile birlikte gündeme gelen konulardan bir tanesi de Vaspurakan'ın konumu ve fethi oluyor. "Soylu topraklar" ya da "Prensler ülkesi" olarak adlandırılan, Büyük Ermenistan Krallığı'nın ilk ve en büyük eyaleti olarak bilinen Vaspurakan ne zaman ve kim tarafından fethedildi? İşte Alparslan Büyük Selçuklu ile gündeme gelen Vaspurakan'ın fethi hakkında bilgiler!

Vaspurakan ne zaman ve kim tarafından fethedildi? Alparslan Büyük Selçuklu ile gündeme gelen Vaspurakan’ın fethi hakkında bilgiler

Büyük Ermenistan Krallığı'nın ilk ve en büyük eyaleti olan Vaspurakan, Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ile tekrar gündeme geldi. Ermeni uygarlığının beşiği olarak bilinirken "Vaspurakan ne zaman ve kim tarafından fethedildi?" sorusuna da dizinin hayranları tarafından yanıt aranıyor. İşte Alparslan Büyük Selçuklu ile gündeme gelen Vaspurakan'ın fethi hakkında bilgiler

Vaspurakan ne zaman ve kim tarafından fethedildi? Alparslan Büyük Selçuklu ile gündeme gelen Vaspurakan’ın fethi hakkında bilgiler

VASPURAKAN KONUMU VE FETHİ

Vaspurakan Krallığı, "soylu topraklar" veya "prensler ülkesi"anlamına gelen bir Orta Çağ Ermeni krallığıydı), Büyük Ermenistan Krallığı'nın ilk ve en büyük eyaletiydi ve daha sonra Orta Çağ'da Van Gölü merkezli bağımsız bir krallık oldu. Günümüzde doğu Türkiye ve kuzeybatı İran'da yer alan tarihsel bölge, Ermeni medeniyetinin beşiği olarak kabul edilir.

Vaspurakan'ın 908 yılında ulaştığı en geniş sınırları Van Gölü ile Urmiye Gölü (Kaputan olarak da bilinir) arasındaki toprakları kapsıyordu. Bu dönemde Ani Ermeni Bagratuni Krallığı'nın egemenliği altındaydı. Vaspurakan, 908'de Vaspurakanlı I. Gagik'in Abbasiler tarafından Ermenistan Kralı olarak tanınması ve ilk başta onların yanında yer almasıyla krallık statüsüne yükseltildi, ancak kısa süre sonra I. Gagik pişman oldu ve II. Aşot ile birlikte Arapları yendi. Yakında Bagratuni kralı II. Aşot tarafından Vaspurakan Kralı olarak tanındı. 1021'de son Vaspurakan kralı Senekerim Artsruni, Vaspurakan'ı Bizans İmparatorluğu'na vererek Sebasteia ve çevresinin yönetimini aldı. Vaspurakan, Vasprakania veya Media'nın bir Bizans eyaleti (theması) oldu.

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Vaspurakan ne zaman ve kim tarafından fethedildi? Alparslan Büyük Selçuklu ile gündeme gelen Vaspurakan’ın fethi hakkında bilgiler

Yaklaşık 1050'de Vasprakania, Taron'un dahil olduğu thema ile birleştirildi, daha sonra 1054-1056 yılları arasında Selçuklu Türkleri tarafından fethedildi. 13. yüzyılda Vaspurakan'ın bir kısmı Ermeni kökenli Gürcistan Krallığı hanedanı Zakaryan-Mhargrdzeli tarafından ele geçirildi. Ancak kısa süre sonra Moğollar, ardından Osmanlı Türkleri tarafından fethedildi.

Vaspurakan ne zaman ve kim tarafından fethedildi? Alparslan Büyük Selçuklu ile gündeme gelen Vaspurakan’ın fethi hakkında bilgiler
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Vaspurakan ne zaman ve kim tarafından fethedildi? Alparslan Büyük Selçuklu ile gündeme gelen Vaspurakan’ın fethi hakkında bilgiler
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