Veda Mektubu 8. Bölüm izle: Hatice, Alanur’a beklenmedik bir teklifle geliyor! Kanal D ile Veda Mektubu son bölüm izle

Seher, Ziya'nın itirafı üzerine Alanur'un varlığından daha fazla kaçamaz. Yıllardır içinde biriktirdiklerini dökme zamanıdır ve Alanur'la aralarında sert bir yüzleşme yaşanır.

Seher bu durumu yeni öğrenmiş gibi davranırken Alanur ise mektup olayının Seher'in başının altından çıktığını ispatlamaya kararlıdır ve Seher'e açık açık savaş ilan eder.